Madagascar: Universiade d'été - Deux athlètes malgaches seront en lice à Naples

Le programme sportif est chargé au sein de la direction de l'Office des Sports et de la Culture, à l'Université d'Antananarivo (DOSC) pour cette saison. La participation des deux athlètes malgache à l'universiade en Italie, en fait partie.

Les activités sportives à l'université d'Antananarivo ont commencé ce mois de juin. Une très bonne nouvelle s'annonce, puisque Madagascar est invité à participer à l'Universiade d'été, qui se déroulera à Naples, en Italie, du 1er au 5 juillet prochain. Deux athlètes vont défendre les couleurs malgaches dans la discipline athlétisme. Il s'agit d'Anouska, étudiante de l'ANS, et Raoelimalala Jenny, de l'EGS. Elles sont toutes deux médaillées au championnat d'Afrique.

D'ailleurs, la 7e édition du championnat inter- facultés est à trois semaines de la phase éliminatoire. Ils sont 24 établissements des universités publiques et privées à disputer ce championnat dans plusieurs disciplines collectives et individuelles, chaque week-end à Ankatso. La compétition est marquée par la participation de l'équipe de l'Université d'Antsirabe et de Soavinandriana, ainsi que l'admission de la discipline rugby à la compétition. « En tant qu'arbitre international au sein du Malagasy Rugby, c'est mon devoir de favoriser cette discipline au niveau des universitaires. Le but, c'est de les faire intégrer l'dans l'équipe nationale », a expliqué le président de la Direction de l'Office des Sports et de la Culture, à l'Université d'Antananarivo (DOSC), Souleman Ibrahim Andriamandimby.

Bonne initiative. Parmi les initiatives du nouveau président, il y a l'amélioration du niveau technique de l'équipe de l'université. Il apporte quelques changements aux règles de la compétition, comme l'autorisation des licenciés à jouer, et la reformulation de l'équipe de l'université au championnat national de l'ASIEF. « Nous allons regrouper l'équipe de l'université pour le prochain championnat de l'ASIEF. Cela se ferait à travers des matchs de sélection dans toutes les facultés. Concernant les championnats de l'université, les équipes championnes ne resteront plus comme auparavant. Nous devrions les garder et les opposer à de grandes équipes, en vue de l'amélioration de leur performance », a-t-il ajouté. L'échange sportif avec l'équipe de l'Université du Maurice serait aussi au menu. Cette rencontre internationale s'étalera ce mois d'août, au terrain d'Ankatso, selon ses explications.