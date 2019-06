Afrique de l'Ouest: « 13,5 millions de filles et jeunes femmes de 10 à 19 ans sont exposées au risque de mariage précoce, soit 75% de l'ensemble des filles dans les sept pays du SWEDD et trois autres pays potentiellement admissibles »

communiqué de presse

Une rencontre entre les ministres de Tutelle et des Finances du projet régional Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) sur « Investir dans l'autonomisation des femmes et le capital humain en tant que stratégie de développement pour la croissance » s'est tenue lundi 17 juin 2019, en marge du Premier Sommet africain sur les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants organisé par les gouvernements du Sénégal et de la Gambie, en collaboration avec l'ONG Safe Hands For Girls.

La Vice-présidente de la Gambie, la Ministre de la Femme, du Genre et de la Protection des Enfants du Sénégal, le Député du Grand Iman d'Al Azhar Al Sharif d'Egypte, la Directrice générale de Safe Hands For Girls ont également participé à cette importante réunion, aux côtés des partenaires financier et technique, Louise Cord, Directrice des Opérations de la Banque mondiale et Mabingue Ngom, Directeur régional de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Une rencontre particulièrement fructueuse puisqu'elle a permis de mettre en exergue les défis importants auxquels sont confrontés les pays du SWEDD, mais aussi les bonnes pratiques et interventions mises en œuvre dans le cadre du projet pour renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes en vue d'accélérer la transition démographique dans la région et, de réaffirmer l'engagement des Etats à atteindre le dividende démographique et d'accélérer, à terme, la croissance en Afrique.

« Si l'on veut venir à bout de ces pratiques [néfastes] et lutter efficacement contre la pauvreté, il est nécessairement important de miser sur l'éducation, de créer des opportunités pour les filles et de s'assurer qu'elles vont à l'école » a déclaré le Professeur Mariatou Koné, Présidente du Comité de pilotage du projet et Ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté de la Côte d'Ivoire.

Parce que l'atteinte du dividende démographique n'est pas automatique, sa réalisation nécessite l'application de politiques publiques appropriées et des investissements conséquents et stratégiques dans le capital humain, à travers notamment, l'accès à la planification familiale, et l'éducation féminine, le changement des normes sociales pour réduire les pratiques néfastes qui entravent l'autonomie des femmes.

La réunion a été ponctuée par une présentation et analyse du cabinet de conseil Camber Collective suivie d'une session interactive avec les délégations des pays présents. Rappelons que le projet SWEDD est un partenariat entre sept pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Tchad, la Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Organisation Ouest Africaine de la Santé. Les progrès remarquables enregistrés dans la mise en œuvre programmatique et financière du SWEDD sont à l'origine de la demande de consolidation et d'extension du projet à d'autres pays. L'analyse qui porte sur 10 pays (les pays SWEDD, le Cameroun, le Sénégal, et la Guinée) a mis en l'accent sur les domaines d'interventions prioritaires et à fort impact pour garantir un meilleur avenir aux 75% de l'ensemble des filles des 10 pays de l'espace SWEDD.

Une table ronde de mobilisation de ressources est par ailleurs prévue le 6 juillet prochain en marge du Sommet de l'Union africaine. Sous l'égide du Président Issoufou, les chefs d'Etat des pays SWEDD, les premières dames, les hautes autorités administratives et politiques, les partenaires techniques et financiers, les chefs d'entreprises, et les organisations de la société civile, réaffirmeront leur engagement à investir davantage en faveur des femmes et des filles en vue d'atteindre le dividende démographique et d'accélérer, à terme, la croissance en Afrique.

https://www.tablerondeswedd.com/