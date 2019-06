Sénégal: Réforme du système national de planification - Le ministere de l'Economie, en quête d'un nouveau guide

Avoir une vision sur une année et un plan stratégique sur plusieurs années, bâtis sur une planification nationale, sectorielle et territoriale afin que le budget et la planification soient un vecteur de performance économique, c'est là ce que le département ministériel de l'Economie, du Plan et de la Coopération entend ficeler. Pierre Ndiaye, secrétaire général dudit ministère, a procédé hier, jeudi, à Dakar à son lancement.

Procédant au lancement des travaux devant aboutir à une réforme du système national de planification (Snp) datant de juin 1987, le secrétaire général du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Pierre Ndiaye, a indiqué que «ce nouveau Snp, dont l'objectif principal est de prendre en compte les paradigmes actuels afin de rendre plus efficaces les interventions des politiques publiques, sera décliné en trois commissions, à savoir une planification nationale, sectorielle et territoriale».

Convaincu de la pertinence d'impliquer tous les acteurs dans ce processus, il a fait savoir que des personnalités de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental (Cese), de la Direction générale de la planification et des politiques économiques, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), de la société civile, du secteur privé, des universités et des centres de recherche sont incontournables dans ce processus. Et de préciser par ailleurs que «ce nouveau programme devrait faire l'état des lieux du système national de planification de juin 1987».

Toujours, selon lui, «Le nouveau système national de planification, dont la finalisation des travaux est attendue d'ici la fin de l'année 2019, devra aider à éditer les textes réglementaires à soumettre aux autorités publiques pour adoption», avant d'ajouter «la mise en place d'un cadre institutionnel, opérationnel, fédérant les dimensions spatiale, économique, sociale et environnementale de la fonction de planification». Evoquant les contours de ce système national de planification, il a fait savoir par ailleurs que «la mise en œuvre d'un tel plan intervient dans un contexte marqué par l'avènement des agendas 2030 des Nations unies et 2063 de l'Union africaine mais également du cadre économique communautaire de la Cedeao et des nouvelles directives de l'Uemoa».

Tout en laissant entendre qu'«en raison des défis nés des évolutions majeures enregistrées dans un environnement changeant, il convient de repenser le système national de planification pour une meilleure prise en charge des paradigmes nouveaux et rendre plus efficaces les interventions publiques». Au final, Pierre Ndiaye a insisté sur la place importante qui doit être accordée à la cohérence et à la complémentarité entre les différents instruments de planification, en vue de mieux intégrer l'Acte 3 de la décentralisation ainsi que d'autres documents nationaux de politiques transversales et thématiques, à périmètres ministériels ou sectoriels.