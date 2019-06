Sénégal: Saint-Louis / Signature des conventions entre le Bureau de mise à niveau et les entreprises - 13 structures de la zone nord primées à hauteur de 377 millions F Cfa

Financé par l'Union Européenne avec délégation à l'Agence Française de Développement (AFD), le Programme "Développer l'emploi au Sénégal, Renforcement de la compétitivité des entreprises et de l'employabilité dans les zones de départ" poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin. Il a été officiellement lancé le 10 mai 2017 pour une durée de 4 ans. Ses responsables se sont réunis une fois de plus hier, jeudi 20 juin, pour procéder à la validation des dossiers des entreprises qui vont être primées au vu de leurs investissements.

Elles sont au total 13 entreprises ayant vu leurs dossiers validés par la Direction Générale du Bureau de Mise à Niveau (BMN) dans le cadre du déroulement de son Programme dénommé "Développer l'emploi au Sénégal, Renforcement de la compétitivité des entreprises et de l'employabilité dans les zones de départ". Il est doté d'un budget global de 26 milliards de FCFA, dont 7,7 milliards FCFA pour la Mise à Niveau des Entreprises. Ce programme vise à soutenir la création et le développement des Petites et Moyennes Entreprises, ainsi que la formation et l'insertion professionnelle des jeunes dans les régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou, Tambacounda, Saint-Louis, Louga, et Matam, afin de lutter contre les causes profondes de l'immigration clandestine. "

La cérémonie consistait à signer des conventions entre le Bureau de Mise à Niveau et les entreprises dont les dossiers ont été approuvés par le Comité de pilotage restreint. Il s'agit de 13 entreprises pour qui les projets d'investissement ont été agréés. Ces 13 entreprises évoluent dans des secteurs aussi divers que la production rizicole mais également la transformation et la commercialisation. D'autres aussi sont dans le maraîchage et d'autres dans l'élevage ", a rappelé Ibrahima Diouf, Directeur du Bureau de Mise à Niveau des entreprises du Sénégal. Le montant global des investissements de ces 13 entreprises se chiffre à 887 millions de FCFA et en contrepartie de ces investissements, le Bureau s'engage à verser des primes de l'ordre de 377 millions de FCFA. "

C'est pour dire que les efforts d'investissement des chefs d'entreprise vont être accompagnés, récompensés et appuyés", a-t-il soutenu tout en insistant sur le caractère non-remboursable de cette prime car étant u e récompense. Aujourd'hui, ce sont en tout 43 entreprises qui ont été accompagnées dans la région de Saint-Louis. "La région Nord précisément Saint-Louis constitue un bel exemple pour le déploiement de notre programme. Nous sommes aujourd'hui à notre cinquième comité de pilotage et les 43 entreprises que nous avons accompagnées représentent 3,8 milliards FCFA d'investissements approuvés et 1,5 milliards FCFA de primes octroyées", a révélé le patron du Bureau de Mise à Niveau des entreprises du Sénégal. Ibrahima Diouf d'annoncer aussi une étude qui sera bientôt menée sur les actions de la Mise à Niveau dans la région pour mesurer l'impact en emplois, en création de valeurs et en densification du tissu industriel et entrepreneurial local.