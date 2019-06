Afrique: APS Africa va à la conquête du secteur commercial continental à partir du Sénégal

L'Association of Professional Sales pour l'Afrique (APS Africa) a officiellement lancé ses activités, le mercredi 19 juin 2019 à Dakar. C'était dans le cadre d'un panel avec des professionnels des métiers commerciaux et des dirigeants d'entreprises, sur le thème : « L'art de la négociation : quels défis pour une approche gagnant-gagnant ? ».

Le président de l'APS Africa, M. Gilles Amadou Acogny, par ailleurs, fondateur et CEO de ACOSPHERE, affirme que l'association qui a désormais le droit de fonctionner comme une ONG au Sénégal et prochainement vers l'Afrique, « est à ce jour l'unique organisation exclusivement consacrée aux professionnels de la Vente et dédiée aux chefs d'entreprises, aux directeurs commerciaux, aux cadres supérieurs et à tout professionnel dont les activités touchent la gestion des ventes, grands-comptes, PME et projets ».

Visant à promouvoir la profession commerciale, avec plus de 3000 membres, la maison-mère, basée à Londres, au Royaume-Uni, a pour objectif d'être le porte-parole influent de la communauté.

Elle se donne pour mission de rassembler les experts dans tous les domaines de la Vente afin de bâtir un ensemble de normes, de standards et de principes qui améliorent activement la profession et ainsi permettre le perfectionnement continu de chaque membre de l'organisation.

M. Acogny estime que cette association vient à point nommé dans la mesure où « le secteur commercial est dérégulé ».

A l'en croire, dans la sphère commerciale, il n'y a ni régulation, ni de standards et au niveau de l'éthique chacun fait du mieux possible et mais parfois ça déraille.

Avant d'assurer qu'APS Africa a d'abord un code éthique établi et qui est un examen par lequel passe chaque membre.

Dans l'optique d'assurer une bonne expansion, l'APS Arica prévoit d'organiser des événements à valeur ajouté pour permettre aux acteurs de se développer.

L'association a investi dans son développement à travers le monde notamment à Huston, à Singapour, en Inde, en France et au Sénégal, d'abord, pour ensuite aller vers l'Afrique.

En plus de Gilles Acogny, l'APS Sénégal est porté sur les fonts baptismaux par Thiaba Camara Sy, fondatrice et Présidente de WIC CAPITAL,Valérie Renard, fondatrice et CEO d'UPYA, Alioune Guèye, fondateur et PDG de Groupe Afrique Challenge, l'Afrique qui ose.