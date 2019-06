Cote d'Ivoire: Sinématiali/Recensement général des populations - Les comités départementaux installés

Désormais, les sous-préfectures de Sinématiali, Sediogo, Bahouakaha et Kagbolodougou sont dotées de comités locaux de sensibilisation et de mobilisation en vue de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat.

Les premiers responsables de ces entités administratives ont reçu leur "onction", le mercredi 19 juin 2019, au cours d'une cérémonie tenue à la salle de conférences de la préfecture de Sinématiali. C'était en présence du corps préfectoral, des chefs traditionnels, des guides religieux, des responsables de communautés, des femmes et des jeunes.

Deux temps forts ont marqué ladite cérémonie : la lecture de l'arrêté de création du comité départemental et la remise de la feuille de route.

Il s'agit pour ces comités, selon Ira Bruno, directeur de l'Institut national de la statistique des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, de créer une forte mobilisation et une cohésion autour de l'opération en organisant des réunions de sensibilisation des populations afin qu'elles adhèrent pleinement et entièrement au projet.

Autres objectifs assignés à ce comité : réserver un bon accueil aux agents cartographes qui vont sillonner leurs localités et suivre la réalisation du projet sur le terrain.

Au nom de ses pairs, le président de ce comité, le préfet de Sinématiali, Beugré Kabran Jean-Paul, a engagé les membres à mettre tout en œuvre pour une parfaite réussite du Rgph 2019. Non sans exhorter les populations à s'impliquer véritablement afin que cette opération soit fiable en termes de chiffre et de planification du développement.

Outre le préfet qui en est le président, le comité est également composé d'élus, de représentants de la société civile ainsi que de responsables locaux des ministères de la Santé, de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et de celui de l'Economie et des Finances.