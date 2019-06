Sénégal: Saint-Louis / Le ministre Oumar Gueye aux populations sinistrées de Khar Yallah - «Toutes les contraintes liées à votre relogement... seront relevées»

Le Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l'Aménagement du Territoire a présidé hier, jeudi 20 juin, une réunion technique au niveau de la gouvernance de Saint-Louis en présence de l'administration territoriale et des autorités locales. Oumar Guèye a visité au préalable le nouveau site de relogement de Diougop devant accueillir les populations sinistrées de la Langue de barbarie et qui étaient recasées au quartier Khar Yallah.

Les nombreuses difficultés souvent vécues jusqu'ici par les sinistrés de Khar Yallah, en ce qui concerne les inondations en période d'hivernage et les vents violents qui s'en suivent, ne seront bientôt pour eux qu'un vieux souvenir. L'assurance leur a été faite hier, jeudi 20 juin, par le Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l'Aménagement du Territoire en visite au niveau des différents sites de recasement des sinistrés de la Langue de barbarie et qui logeaient jusqu'ici au quartier de Khar Yallah. Oumar Guèye a aussi visité le nouveau site de Diougop situé dans la commune de Gandon et qui doit les accueillir sous peu.

"Des engagements avaient été pris par son Excellence le Président Macky Sall de trouver une solution au problème. Cette solution consiste à mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs, et une phase d'urgence qui consistait à déplacer très rapidement des populations avec le concours de la mairie de Saint-Louis et une phase transitoire avec le concours de la commune de Gandon dont la mairesse Khoudja Mbaye est ici présente et qui a joué un rôle déterminant dans la résolution de ce problème parce qu'il fallait trouver des assiettes foncières", a renseigné le Ministre Oumar Guèye qui révèle avoir fait le point et qu'il dit avoir constaté avec satisfaction une évolution positive de ce dossier. Le travail est confié à un comité de pilotage présidé à Saint-Louis par le Gouverneur de la région. " Nous nous sommes rendus aussi au site de Khar Yallah où nous avons constaté effectivement que les populations sont dans des difficultés.

C'est une réalité mais nous les avons rassurées en disant que le Président Macky Sall suit personnellement ce dossier et que très bientôt, c'est à dire courant juillet, ces populations seront relogées sur le site de Diougop qui est un site aménagé avec des commodités mais qui reste un site provisoire. Parce qu'il est prévu l'aménagement d'un très grand site avec des constructions en dur avec toute la sécurité nécessaire. Mais aussi pour leur dire que même sur le site de Diougop, la sécurité sera assurée ", a-t-il ajouté tout en rassurant aussi quant à la problématique de l'avancée de la mer au niveau de la Langue de barbarie, qui est également pris en compte à travers le projet financé par l'AFD à environ de 10 milliards de nos francs.