Sénégal: Amélioration des interventions sanitaires en période de crise - Des professionnels outillés

Organisée par le Centre des Hautes Etudes de Défense Sécuritaire (CHEDS), en partenariat avec le Centre de Politique de Genève(GCSP), une formation sur la sécurité sanitaire s'est tenue à Dakar pendant 3 jours. Clôturée avant-hier, mercredi 19 juin, la rencontre avait comme objectif de permettre aux participants d'améliorer leurs connaissances des menaces mondiales et régionales en matière de sécurité sanitaire

Le président du conseil d'administration du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds), Mamadou Mansour Seck, s'est réjoui du programme de la formation. « L'armée du fait de sa particularité doit aller à des endroits où le civil ne peut pas aller. Au Sénégal à chaque fois qu'un contingent part pour le Congo, depuis les années 60, l'équipe médicale traitait surtout les malades civils que militaires.

Récemment par exemple quand il y a eu l'Ebola au Libéria, le Sénégal a offert une base aérienne pour transporter des malades, médecins et médicaments. Dans chaque pays, i y a une différence d'expériences et le fait d'avoir plusieurs dizaines de pays qui envoient des officiers supérieurs et en particulier des médecins militaires, fait qu'il y ait surtout des échanges d'expériences ».

Le Lieutenant-colonel de la Direction de la santé des armées, Mouhamadou Sow, a aussi salué la tenue de la formation. « La sécurité est devenue globale et surtout par rapport aux nouvelles menaces. Donc, c'est de la défense d'outiller certains décideurs par rapport aux mesures à prendre en cas de péril sanitaire », a-t-il dit. Par ailleurs, les autorités de l'armée ont tenu à noter que le partenariat entre le Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité et le Centre de Politique de Genève contribue à renforcer cette coopération, essentiellement dans le domaine de la formation des Hauts fonctionnaires civils et militaires du Sénégal et d'autres pays africains.