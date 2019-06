Sénégal: 4e AG de la COSYDEP, lundi à Saly

Dakar — La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP) tient sa 4e assemblée générale, lundi à Saly (Mbour), sur le thème "Bâtir un partenariat efficace et responsable pour la réalisation de l'ODD 4 : La COSYDEP s'engage".

La rencontre sera précédée d'un forum citoyen qui sera "un important moment d'échanges multi-acteurs pour évaluer dans quelle mesure le droit fondamental à une éducation publique gratuite et inclusive de qualité pour tous tend à devenir une réalité".

A travers ces échanges, il y a en ligne de mire les principes d'équité et de non-discrimination et un partage sur des stratégies pertinentes et efficaces devant permettre l'atteinte des cibles de l'Objectif de développement durable 4 (ODD4) au niveau national.

L'assemblée générale sera présidée par le ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, et réunira une centaine de participants. Parmi ces derniers figurent 75 membres de la coalition (ONG, organisations communautaires de base...), des représentants d'institutions nationales, régionales et internationales, d'éminentes personnalités du secteur et diverses autres organisations de la société civile.