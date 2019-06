Sénégal: Pour une meilleure compétitivité des Pme-Pmi - Le dispositif hub-ITT installé au pays

L'Ong Enda Graf Sahel et son partenaire Tech Dev ont procédé hier, jeudi 20 juin à la salle de formation de l'Institut de Technologie Alimentaire (Ita), au lancement, au Sénégal, du Dispositif Hub-Itt (« Intégrer l'Information Technologique »). Le dispositif est un accompagnement aux petites et moyennes entreprises de l'agroalimentaire à disposer de l'information technologique pour un meilleur développement économique de leurs entreprises.

L'Ong Enda Graf Sahel et son partenaire Tech Dev ont mis en place au Sénégal, le dispositif Hub-Iit (« Intégrer l'Information Technologique ») pour accompagner les Pme et Pmi. La cérémonie de lancement de cet outil s'est déroulée hier, jeudi 20 juin, à la salle de formation de l'Institut de Technologie Alimentaire (Ita), Ce dispositif a été testé au Mali par Tech Dev et le Centre du Secteur Privé de 2015 à 2017 et il sera déployé dans 4 pays du Sahel (Mali, Sénégal, Tchad et Burkina Faso).

En effet, le Hub-Iit propose aux Micros, petites et moyennes entreprises du secteur Agro-alimentaire une offre individualisée de services. Le dispositif a donc un double rôle. D'une part, il va permettre d'amplifier la diffusion des résultats de la recherche appliquée en sciences et technologies alimentaires dans l'économie et d'autre part, accompagner ces entreprises afin de réaliser des gains de productivité, d'améliorer la qualité des produits, de favoriser leur adaptation sur le marché et donc de gagner en compétitivité.

« Le dispositif est un accompagnement aux micros, petites et moyennes entreprises de l'agroalimentaire à disposer de l'information technologique pour un meilleur développement économique de leurs entreprises et une meilleure compétitivité de leurs produits sur le marché national et international. Pour le moment, nous sommes à Dakar et à Thiès. Mais dès le début de l'année 2020, nous serons dans le Sud à Ziguinchor. Nous accompagnons aussi ces entreprises à la recherche de financement à l'achat des équipements pour développer leurs structures jusqu'à une meilleure visibilité de leurs produits » explique Maguette Diallo, la chef de service du dispositif Hub-Iit.

Selon Emmanuel Seyni Dionne, président de l'Ong Enda Graf Sahel, ce dispositif permettra non seulement d'accroitre les performances des Petites et moyennes entreprises mais aussi les capacités de création d'emplois. « Les performances de nos Pme et Pmi sont limitées par le fait que l'accès aux technologies pose problème. Si elles ont un peu plus de matériels, elles vont pouvoir produire davantage. Si on a le matériel qu'il faut, on peut aussi diversifier le personnel. Le dispositif met également le doigt sur la qualité. Souvent, les entreprises ont du mal à persévérer parce qu'elles n'ont pas des produits de qualité. Donc, le dispositif vise la qualité et l'hygiène pour une meilleure compétitivité », a-t-il relevé.