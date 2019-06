Cote d'Ivoire: Culture de l'excellence - Une vingtaine de jeunes femmes leaders africaines à l'école ivoirienne

Mariatou Koné a partagé son expérience avec une vingtaine de jeunes femmes leaders africaines. « Réussir dans la vie, c'est se fixer des objectifs et des priorités et se donner les moyens de les réaliser sainement », a indiqué le Pr Mariatou Koné.

Identifiée comme modèle de réussite à la deuxième édition du programme African Women of Future Fellowship (AWF), le Professeur Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté échangé, le 20 juin 2019, avec une vingtaine de jeunes africaines identifiées comme de probables leaders.

Se prêtant à cet exercice, il a été question pour la Ministre Mariatou Koné de partager son expérience, de retracer les différentes étapes de son parcours scolaire, universitaire et professionnel qui ont contribué à faire d'elle ce modèle de réussite scolaire apprécié de tous.

Mariatou Koné n'a pas manqué de donner à ses filleules quelques conseils pour booster leur carrières. « Réussir, c'est se fixer des objectifs réalisables à court, moyen et long termes. L'une des clés est de savoir dès le départ ce qu'on veut faire réellement.

L'orientation professionnelle est très importante. Cela nécessite de rester concentrée et de se fixer des objectifs et des priorités» a-t-elle conseillé.

Aussi la Ministre a-t-elle réitéré l'engagement du Gouvernement ivoirien à œuvrer davantage pour le leadership féminin. «En Côte d'Ivoire, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui s'est engagé fermement en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre et du leadership féminin, a régulièrement traduit cette volonté en actes. Ainsi, le mercredi 06 mars 2019, le gouvernement a adopté un projet de loi relative à la parité dans les assemblées élues. Ce projet de loi, dont on attend l'adoption par l'Assemblée Nationale, fait obligation aux partis politiques d'accorder un quota minimum de 30% de femmes pour les élections des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers de district et des conseillers municipaux. »

C'est pourquoi elle invite les femmes à s'assumer pleinement dans tous les domaines au sein de la société dans un contexte de promotion du genre et de l'égalité des sexes. Les lauréates de ce programme à l'image de Kapinga Jessica de la République Démocratique du Congo ou de Karamatou Sanny du Benin se disent davantage motivées au regard du parcours exemplaire de la Ministre.

Cette initiative de l' organisation internationale Sephis s'inscrit dans le cadre de son programme d'incubation qui vise à former de façon intensive et dans des domaines spécifiques des femmes africaines de sorte à faire d'elles des femmes leaders et compétentes, futurs élites du continent.

Pour la deuxième édition de ce programme, ce sont 22 jeunes africaines originaires de 8 pays que sont respectivement de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, du Cameroun, de la République Démocratique du Congo, du Benin, du Burkina Faso et de la Mauritanie qui ont été identifiées.

Ce grand rendez-vous de l'excellence est placé sous le parrainage de monsieur Amadou Gon Coulibaly, premier ministre, ministre du budget et du portefeuille de l'Etat, chef du Gouvernement.