Gabon: Aubameyang - « J'ai rejoint Saint Etienne et tout a changé »

Un des meilleurs buteurs de la Premier League (22 buts) cette saison avec Arsenal, l'international gabonais ne semble pas oublier de sitôt son aventure à Saint-Etienne. Ayant connu de beaux jours avec les Jaune et Noir de Dortmund, visiblement Pierre-Emerick Aubameyang a été beaucoup plus marqué par les deux saisons passées chez les Stéphanois.

Dans un entretien avec le site officiel d'Arsenal, il est revenu sur le rôle de l'équipe française, lors de son passage, dans son éclosion sur le plan mondial.

« J'ai rejoint Saint-Étienne et tout a changé. Christophe Galtier m'a donné beaucoup de confiance quand j'étais là-bas. J'avais toujours été prêté, mais après ces six premiers mois, le club m'a acheté et j'étais vraiment heureux. C'est à ce moment que j'ai dit: D'accord, je dois maintenant m'améliorer, travailler encore plus fort que je ne le faisais auparavant et je l'ai fait » a-t-il déclaré.

« Les choses changeaient en dehors du terrain aussi. J'ai eu mon premier fils, Curtys, et je savais que je devais faire tout ce que je pouvais pour être le meilleur joueur possible. Je pense qu'à partir de ce moment-là, les choses ont vraiment commencé à bien aller pour moi. J'ai remporté la Coupe de la Ligue à Saint-Étienne, marqué le premier but olympique de mon pays et terminé meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 au Gabon. J'ai raté un penalty contre le Mali lors des tirs au but en quart de finale et c'est probablement mon pire souvenir en tant que footballeur. C'est un mauvais moment mais cela m'a permis de créer beaucoup de bons moments depuis » a-t-il conclu.

Depuis son départ de Saint-Etienne, Aubameyang s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants du monde. 114 buts et 28 passes décisives en 151 matchs avec le Borussia Dortmund et déjà 40 buts et 9 passes décisives en 64 matchs avec Arsenal. Le Gabonais devient le premier joueur de l'histoire à cumuler le titre de meilleur buteur en Bundesliga et Premier League.