Cote d'Ivoire: Miss Côte d'Ivoire 2019 - La Lonaci offre 2 millions aux reines de la beauté

Une double cérémonie de remise de chèques et de signature d'une nouvelle convention a eu lieu, le jeudi 20 juin 2019, entre la Loterie nationale et le Comici.

Dix-huit jours après leur sacre, les cinq plus belles jeunes filles du pays issues du concours Miss Côte d'Ivoire 2019, ont été récompensées par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci), le 19 juin au siège de l'institution, sis à Marcory Zone 4. A cette occasion, Dramane Coulibaly, directeur général de la Lonaci, a remis un chèque d'une valeur de 1 million de FCfa à Tara Gueye, Miss Côte d'Ivoire 2019.

Sa première dauphine a reçu un chèque de 400 000 F Cfa. Tandis que les trois autres dauphines ont eu, chacune, 200.000 FCfa. Soit un total de 2 millions de FCfa. Ce moment solennel a permis au patron de la Loterie nationale de réitérer l'appui de son institution au Comité Miss Côte d'Ivoire (Comici). Qui était représenté au plus haut niveau par son président Victor Yapobi, entouré de ses plus proches collaborateurs. « Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que Miss Côte d'Ivoire a trouvé toute sa place dans le paysage socio- culturel de notre pays.

C'est pourquoi, la Lonaci a décidé de continuer à vous soutenir en renforçant davantage le partenariat qui nous lie », a affirmé Dramane Coulibaly. Avant d'encourager les lauréates à « demeurer fortes et dignes tout au long de leur mandat, pour porter haut l'image de la femme ivoirienne tout en garantissant l'honneur de la Côte d'Ivoire ». Cette cérémonie de remise de chèques a été couplée par la signature d'une nouvelle convention entre les deux parties qui sera mise en œuvre, à partir de 2020. « Pour l'année prochaine, la Lonaci s'engage à réaliser une œuvre sociale dans une commune ou une localité choisie par la Miss et qui portera son nom.

Et cette œuvre sera portée sur les fonts baptismaux par la fondation Lonaci», a annoncé Dramane Coulibaly. Il s'agit de financer la construction d'une école primaire d'au moins trois classes avec logement de maître. En attendant, le directeur général a décidé que Miss CI 2019 accompagnera la délégation qui se rendra très bientôt à Dubaï pour le lancement d'un nouveau produit. Quant à Victor Yapobi, il s'est réjoui de la signature de ce nouveau partenariat. Prenant à la parole au nom des Miss, Tara Gueye a exprimé sa profonde reconnaissance à la société donatrice et a donné l'assurance de se montrer digne du trône. « Nous allons faire de notre mieux pour vous satisfaire de sorte que ce partenariat soit assez fructueux et aille le plus loin possible », a laissé entendre la plus belle jeune fille ivoirienne.