Afrique: CAN 2019, poule c - Les Lions prêts contre la Tanzanie

L'équipe nationale du Sénégal s'est entrainée hier, jeudi 20 juin, à huis clos sur la pelouse du terrain annexe du stade du 30 juin du Caire, à deux jours de son entrée dans le tournoi.

15: c'est le nombre de minutes accordées à la presse pour suivre la séance d'entrainement. Et, d'ailleurs, ce sont les dernières minutes de la séance du jour des Lions qui a démarré vers les coups de 18 heures 30. Tout le groupe est au complet. Alfred Gomis, gardien, est le seul absent noté. Il a été ménagé. Les partenaires du récent vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, Sadio Mané, ont terminé la séance, sous l'œil de la presse, à une séance d'opposition intense. Entre un Alfred Ndiaye, costaud sur le milieu et une bonne qualité de jeu de Gana Gueye, Kreppin Diatta et Pape Alioune Ndiaye, les attaquants Mbaye Niang et Sadio Mané (forfait contre la Tanzanie) se sont illustrés. Tout comme aussi la concentration était de mise en défense.

D'un côté, Kalidou Koulabaly et de l'autre Pape Abdou Cissé et Salif Sané mettent en exergue leur état de forme. Idrissa Gana Gueye, joueur d'Everton, s'est distingué en marquant un but et délivré une passe décisive. La sélection nationale va poursuivre ses séances d'entrainement à l'abri des regards. Ce sera à huis clos, aujourd'hui, à deux jours de son entrée en lice contre la Tanzanie, le dimanche à 19 heures locales. Aliou Cissé devra consacrer les deux prochains jours à des séances de mises en place..

PAPA ALIOUNE NDIAYE, MILIEU

« On est prêt » Nous préparons de la manière la plus sincère cette compétition. Nous sommes confiants. Rien n'est facile en coupe d'Afrique, mais nous savons ce que nous voulons. Depuis Dakar, nous avons bien travaillé. Nous continuons à le faire. On le sera au soir du 23 juin contre la Tanzanie. Ce ne sera pas facile mais, on est prêt. Nous avons commencé à s'entrainer avec le nouveau ballon, hier (Avant-hier, Ndlr). Nous avons pu nous familiariser. Ce sont d'ailleurs des détails. Le ballon est le même pour toutes les équipes. C'est à nous de s'adapter et de répondre sur le terrain. Tous les matchs seront déterminants.

MOUSSA WAGUE, DÉFENSEUR

« Le peuple attend cette coupe » La Can est une grande compétition. Nous allons essayer de tout donner. Le peuple attend cette coupe. Nous sommes en train de bien travailler pour atteindre l'objectif. En Afrique, il n'y a pas de petites équipes. Elles se valent toutes. Nous allons essayer d'assumer notre statut de favori, mais nous gardons la tête sur les épaules. Nous allons travailler match par match.

MAYACINE MAR, DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

« Respect aux autres équipes » Le plus important est de connaitre le profil de l'adversaire, notamment ses forces et faiblesses. Nous l'avons. Le travail que nous faisons, est le plus important. Il s'agit d'amener les joueurs à un niveau physique convenable pour jouer, et aussi les améliorer techniquement et tactiquement. Rien n'est facile en football. Nous respectons tout le monde. Autant on a du respect pour l'Algérie, autant on en a pour la Tanzanie et le Kenya. Il faut du respect tout en imposant nos qualités pour confirmer notre statut sur le terrain. Nous devons trouver des solutions pour pouvoir être à leur hauteur et gagner. C'est vrai que l'équipe n'a pas l'habitude de jouer sans Sadio Mané. Il faut qu'on arrive à jouer sans que l'absence d'une personne gêne. J'ai espoir que ceux qui joueront sont capables de porter le flambeau sans Sadio.