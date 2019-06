Cote d'Ivoire: Bouaké - L'ambassadeur de France pour le soutien du centre de recherche de l'Insp

L'institut Pierre Richet (Ipr), centre de recherche de l'Institut national de la santé publique (Insp) a reçu, le jeudi 20 juin 2019, la visite de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson. Il dit être favorable à un appui de ce centre.

Après des échanges dans la salle de conférences avec Dr Dramane Kaba, médecin entomologiste, par ailleurs, directeur de l'Ipr/Insp, le diplomate français a eu droit à une visite guidée des locaux. Il a visité le service de cartographie, le laboratoire de biologie des parasites et vecteurs, etc. Une visite qui a permis de montrer que la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France se porte bien dans le domaine de la recherche. « En 2014, l'Insp a signé un accord-cadre de collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement (Ird), qui est un institut de recherche français dont plusieurs chercheurs sont présents à Bouaké depuis des années. Ils travaillent en parfaite collaboration et en harmonie avec les chercheurs de l'Ipr/Insp », s'est réjoui le directeur de l'Ipr/Insp, tout en saluant cette franche collaboration. « C'est bel et bien ici à l'Ipr que nous avons inventé et testé la moustiquaire imprégnée qui est aujourd'hui utilisée partout dans les pays où sévit le paludisme », a-t-il révélé.

Pour l'ambassadeur français, l'Ipr est un centre d'excellence qui mérite toute l'attention nécessaire. « Vous avez ici des chercheurs exceptionnels ivoiriens et français qui travaillent à la réduction, voire même à l'élimination de certaines maladies qui font des ravages dans la sous-région ». Gilles Huberson a pris l'engagement de porter très haut toutes les préoccupations émises par le directeur de l'Ipr/Insp. Notamment, la réhabilitation des bâtiments, l'acquisition de moyens conséquents pour mener les recherches. « Dans le cadre de la Coopération de développement et désendettement, si le ministère de la Santé soumet les préoccupations de l'Ipr, il est bien évident que nous allons les soutenir pour que le financement soit obtenu », a-t-il indiqué. Aussi, dans le cadre d'un accord qui a été signé sur les visas, il a indiqué que ses services vont faire bénéficier aux chercheurs ivoiriens de cet institut des visas de longue durée pour leur permettre d'effectuer des voyages en France chaque fois qu'ils le désirent.

Il faut savoir que l'Ipr/Insp a pour thématique de recherche, les maladies à transmission vectorielle et maladies tropicales négligées. Il s'agit entre autres du paludisme, de la trypanosomiase ou maladie du sommeil, l'onchocercose. L'institut regroupe un personnel pluridisciplinaire comportant des entomologistes, parasitologues, géographes, sociologues, biologistes, étudiants...

CHARLES KAZONY

CORRESPONDANT REGIONAL