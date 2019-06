Cote d'Ivoire: Réhabilitation du Boulevard de Marseille (Marcory) - Les travaux ont atteint un taux de réalisation de 16%

Le projet d'environ 13 km accuse du retard en raison des réseaux (eau, électricité, télécommunications) qu'il a fallu déplacer.

Les travaux de réhabilitation et de renforcement du boulevard de Marseille, à Marcory (Zone 4), « avancent bien », selon le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amedé Kouakou Koffi. Il intervenait, le jeudi 20 juin 2019, à l'occasion d'une visite de terrain. A ce jour, les travaux ont atteint un taux de réalisation de 16%. Le projet, explique le ministre, a accusé un an de retard en raison des réseaux (eau, électricité, télécommunications) qu'il fallait déplacer. « Nous n'avions pas la position exacte de ces ouvrages. Il a fallu les repérer et demander aux opérateurs de les déplacer. Cela a pris environ une année. C'est maintenant que les travaux ont véritablement commencé », explique Amedé Kouakou. Les travaux, réalisés par le groupement Lra et Sogea-Satom, devraient s'achever cette année. Le contrôle est assuré par le Bureau national d'étude technique et de développement (Bnetd).

C'est en octobre 2017 que le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, avait lancé le projet (environ 13 km) en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ce projet, « cher au gouvernement », comme l'explique le ministre de l'Equipement et de I'Entretien routier, devrait permettre de désengorger le Boulevard Vge et permettre d'améliorer les conditions de circulation des usagers dans la partie sud-est de la ville d'Abidjan et particulièrement dans les communes de Marcory et Treichville.

Les travaux (ils emploient actuellement 200 personnes) de réhabilitation et d'élargissement du Boulevard de Marseille en 2x2 voies et de certaines voies connexes s'exécuteront en deux phases. La phase 1, selon l'Agence de gestion des routes (Ageroute) prend en compte l'élargissement de la section du boulevard qui part du pont Félix Houphouët-Boigny au carrefour de la Nouvelle Pergola, en passant par le Chu de Treichville, le carrefour de la rue du Canal ; puis l'aménagement et le renforcement à partir du carrefour de la Nouvelle Pergola jusqu'au boulevard Valery Giscard d'Estaing (Vge) et l'élargissement des rues Thomas Edison et Pierre Marie Curie. La phase 2 consistera à prolonger des aménagements, depuis le carrefour de la Nouvelle Pergola jusqu'au carrefour Akwaba.