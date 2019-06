Gabon: UNESCO - Appui à la production des statistiques basiques et l'élaboration d'un plan sectoriel de l'éducation

Une réunion de bilan à mi-parcours s'est tenue ce jeudi 20 juin au siège des Nation-Unies sur le projet d'appui à la production des statistiques basiques et à l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation entre, l'UNESCO initiateur du projet, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Économie, l'UNICEF, UNFPA, la Banque mondiale et l'AFD

Le projet « d'appui à la production des statistiques basiques et à l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation au Gabon » a été lancé, le 09 Aout 2018 par la signature du document de programme entre le système des Nation Unies, représenté par l'Unesco et le ministère de l'Éducation nationale. Un projet qui a pour objectif d'assurer l'accès à tous à une éducation de qualité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout le long de la vie.

Au cours de cette réunion de bilan mi- parcours, le Directeur général des statistiques des plans et de la planification, Ella Akono, a tout de même dit sa satisfaction pour l'implication de l'administration publique à ce projet. Aussi, a-t-il relevé que pour cette première phase du projet, une désertification du stock scolarisable sera effective à l'intérieur du pays.

Cependant, dans les centres urbains du pays nous assistons à une surpopulation. Séraphine Memine me Zue, Administrateur du programme Éducation à l'Unesco, éprouve un réel plaisir sur la mobilisation des équipes qui travaillent sur le projet. Elle a également relevé quelques difficultés rencontrées à savoir ; l'appropriation des mécanismes de décaissement des fonds des organismes internationaux, la mise en œuvre des méthodologies de collecte, le non fonctionnement de l'application qui été produite pour la saisie et la génération des annuaires.

Cette réunion a permis donc de connaître le niveau de mise en œuvre du projet. Aussi a-t-elle permis d'examiner les bonnes pratiques ainsi que les difficultés rencontrées, de proposer les solutions immédiates, d'actualiser le calendrier des prochaines étapes.