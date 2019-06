Afrique: Ouverture de la CAN à 24 équipes, aujourd'hui - L'heure de vérité !

L'Egypte va lancer officiellement la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 face au Zimbabwe en match d'ouverture, aujourd'hui, vendredi 21 juin, au stadium international de Caire. Dans un schéma inédit, les 24 équipes réparties dans six poules de 4 équipes, dont les 2 premières seront qualifiées, ainsi que les 4 meilleurs troisièmes, disputeront 52 matchs, pour tenter de remporter le trophée continental.

Epouvantail de la poule A face à la RD Congo, l'Ouganda et le Zimbabwé, l'Egypte, pays organisateur de la CAN 2019, va donner le coup d'envoi de la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), à Cairo International Stadium, à 22h (heure locale), 20h à Dakar. Schéma inédit dans l'histoire d'une CAN à 24 équipes contre 16 il y a deux ans, lors du sacre du Cameroun, les pharaons, grand favori du groupe, vont essayer de partir du bon pied devant leur public contre une équipe minée déjà par une histoire de prime. En effet, les zimbabwéens, jusqu'à hier, jeudi 20 juin, menaçaient de boycotter le match d'ouverture pour une question de primes non-versées. Qu'à cela ne tienne pour les Egyptiens. En effet, le match d'ouverture se jouera à guichets fermés au stade international du Caire de 74 000 places.

Ainsi, il est attendu des milliers de supporters du pays à venir pousser les partenaires de Mohamed Salah, la star très attendue de cette compétition. A 27 ans, le récent vainqueur de la Ligue des champions avec son club, Liverpool, n'a encore rien gagné avec les Pharaons, l'instar des emblématiques comme le milieu de terrain Ahmed Hassan et le gardien Essam El-Hadary. A domicile, Mo Salah a une belle occasion d'inscrire son nom dans le riche palmarès du football égyptien. L'Egypte se lancera pour un huitième trophée, après l'avoir remporté à sept fois sur 24 participations à la CAN. Qui pour succéder le Cameroun.

Deux arbitres sénégalais à l'ouverture

En ouverture de la 32eCoupe d'Afrique des Nations (CAN), la Confédération africaine de Football (Caf) a copté, en plus du camerounais Alioum Alioum comme arbitre central, deux Sénégalais dans le team des arbitres devant officier le match entre Egypte et le Zimbabwe, au Stade International du Caire. Il s'agit de Malick Samba comme arbitre de touche et de Maguette Ndiaye choisi comme quatrième arbitre. L'autre arbitre de touche est un camérounais Menkouandé

La CAN en 6 chiffres

3 MINUTES DE « PAUSES FRAICHEURS »

En raison de la forte canicule en Egypte, la CAF a pris une mesure forte pour permettre aux joueurs de souffler. Sur recommandation de la commission médicale de la compétition, l'instance africaine a décidé d'arrêter les matchs, pour trois minutes, dans les 30 et 75 minutes. 3 minutes, à chacune des deux mitemps, pour permettre aux joueurs des deux équipes et aux arbitres de boire et de s'hydrater le corps avec des serviettes mouillées.

4 VILLES

La CAN se déroulera dans 4 grandes villes. Il s'agit du Caire, Alexandrie, Suez et Ismaïla. Les sélections des groupes A, C et D seront hébergées dans la ville du Caire. Le groupe B prendra ses quartiers dans la ville d'Alexandrie. Quant aux groupes E et F, les équipes seront logées à Suez et à Ismaïlia. 6 STADES Les six stades (stade international, stade Al Salam, le stade du 30 juin, Alexandrie, Suez et Ismailia et Suez, vont accueillir 52 matchs du 21 juin au 19 juillet 2019.

24 ÉQUIPES

Alors que la toute dernière édition avait enregistré 16 équipes, il y a deux ans, lors du sacre du Cameroun, la CAF a donné aux amateurs du ballon rond un rendez-vous inédit. 24 équipes pour cette CAN 2019 réparties dans six poules de 4 équipes, dont les 2 premiers seront qualifiés, ainsi que les 4 meilleurs troisièmes. 52 MATCHS Du vendredi 21 juillet au vendredi 19 juillet, 52 matchs vont se jouer en terre égyptienne, à l'occasion de la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Cameroun, tenant du titre, mettra son trophée en jeu.

552 JOUEURS À LA CAN

Pour la première fois à 24 équipes, la CAN 2019 enregistre 552 joueurs. Egypte, pays organisateur, le Cameroun, tenant du titre, le Nigéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana ont tous répondu présents. Le Sénégal, la Tunisie et le Maroc, pays qualifiés à la dernière Coupe du monde, seront aussi de la partie, en plus des « barea », Madagascar, pour leur première phase finale de Can.