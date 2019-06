Burkina Faso: Baccalauréat 2019 - Entre sourires et grimaces à Boromo

Au Groupe Scolaire La Dignité de Boromo abritant le Jury N°4, 273 candidats et candidates dont 215 pour la série A4 et 58 pour la série D, ont pris d'assaut les salles de composition soigneusement aménagées pour la circonstance.

Suite à l'appel nominatif des candidats commencé sous le coup de 06h30, les derniers réglages et vérifications, la sirène a retenu dans l'enceinte du Complexe La Dignité annonçant le début "des hostilités" qui s'avéreront une promenade de santé pour certains, un véritable chemin de croix pour d'autres et un parcours plus ou moins normal pour certains autres.

Le Président du Jury, Dr Lamien, accompagné du Président du Centre, Monsieur Sidoine To, par ailleurs, Directeur des Etudes du LPLD-B, son staff, la Police nationale et la presse, a ouvert les enveloppes scellées estampillées "Office du Baccalauréat", devant les élèves et les autres membres du Jury.

Entre soupirs, sourires et quelques grimaces anodines, les premières épreuves, français pour la série D et philosophie pour la A4, se déroulent normalement dans un calme studieux pour ne pas dire "examiné"...