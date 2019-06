Angola: Le Parlement approuve le compte général de l'État pour 2017

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) a approuvé jeudi le Compte général de l'État (CGE) pour l'exercice 2017, avec 119 voix pour et 50 voix contre.

Le document, présenté par le ministre des Finances, Archer Mangueira, a suscité un débat animé parmi les législateurs, ayant été approuvé avec 119 voix pour (MPLA), aucune abstention et 50 voix contre (UNITA, CASA-CE, PRS et FNLA). "Il s'agit d'un autre exercice de responsabilisation de notre côté et, du côté du Parlement, d'un exercice de fiscalisation", a indiqué le ministre des Finances, notant que depuis 2011, l'Exécutif présente régulièrement le CGE.

Il a dit qu'il avait pris une bonne note de la nécessité de corriger certaines procédures de gestion pour lesquelles le Gouvernement, dans le suivi de l'exécution du budget, formulait des recommandations à l'intention des unités budgetaires.

C'est un exercice permanent qui nécessite beaucoup de formation, de la part des principaux responsables de la gestion des ressources publiques, à différents niveaux. "Nous travaillons chaque année, avant le début de l'exécution de tout budget et tout au long de son exécution, à la formation des responsables et des chefs de départements ministériels, afin d'améliorer les méthodes et de corriger les anomalies vérifiées", a affirmé le ministre.