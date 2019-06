Congo-Brazzaville: Santé publique - Le Dr Helena Ndume va opérer trois cents patients atteints de la cataracte

En partenariat avec l'hôpital Biamba-Marie-Mutombo, de l'ancienne star de la NBA, Dikembe Mutombo, l'ophtalmologiste namibienne et son équipe effectueront gratuitement des opérations du 6 au 12 juillet, à Kinshasa.

La cataracte est l'opacification partielle ou totale du cristallin, lentille convergente située à l'intérieur de l'œil. Cette opacification est responsable d'une baisse progressive de la vue, au début accompagnée de gêne à la lumière. Le mois de juin est consacré à la sensibilisation à cette maladie, dont la cause principale est le vieillissement.

« L'hôpital Biamba-Maria-Mutombo se joint à la campagne. La plupart des cataractes sont liées au vieillissement. La cataracte en Afrique est la principale cause de cécité et de perte de vision. La cataracte sénile est une maladie non évitable du vieillissement, qui a son impact le plus important chez les plus de 60 ans. Si l'on prend l'ensemble de la population africaine, cela signifie que six millions de personnes sont aveugles et que deux millions d'entre elles le sont à cause de la cataracte », explique Dikembe Mutombo sur sa page Instagram.

En 2014, Helena Ndume, via la structure SEE international, avait également effectué ce type d'opérations en République démocratique du Congo (RDC) au cours des deux premières semaines de juillet, toujours en collaboration avec Dikembe Mutombo et la fondation Dikembe-Mutombo. Lors de ce programme initial de restauration de la vue, SEE a fourni cent sept chirurgies de restauration de la vue à des patients aveugles en RDC.

Les activités chirurgicales de SEE ont été dirigées par les Drs Helena Ndume de Windhoek (Namibie) et Scott Hickman de Lawrence (Kansas), États-Unis. En outre, les chirurgiens volontaires de SEE avaient jeté les bases des futures opérations et formations, de sorte que les ophtalmologistes locaux puissent fournir des soins continus dans la région toute l'année. Il s'agissait du tout premier programme de chirurgie oculaire à l'hôpital Biamba-Marie-Mutombo.

« Docteur Miracle »

Ophtalmologiste namibienne de renommée internationale, Helena Ndume consacre sa vie et sa carrière au traitement de la cécité et de la basse vision, en Namibie et dans les pays en développement. Un grand nombre de ses patients dans la capitale, Windhoek, l'a surnommée « docteur miracle de la Namibie».

Depuis 1999, elle est la responsable du département d'ophtalmologie de Windhoek Central Hospital, le plus grand hôpital de Namibie. Elle dirige également des camps de vacances en Afrique australe pour soigner gratuitement la population. Elle a pratiqué gratuitement et avec succès de la chirurgie de restauration de la vue sur plus trente-cinq mille Namibiens. La motivation de la Dr Ndume de servir les moins fortunés trouve son origine dans son enfance, où elle a été témoin de troubles civils dans son pays.

Helena Ndume a grandi en Namibie et voulait devenir une créatrice de mode. À l'âge de 15 ans, suite aux troubles en Namibie, elle s'est installée en Zambie. Elle s'est ensuite rendue en Gambie, où elle a terminé ses études secondaires, et en Angola, avant d'aller étudier en Allemagne à l'université de Leipzig, où elle a obtenu son doctorat en 1989.

Après avoir effectué son stage de médecine à l'hôpital Katutura et à l'hôpital central de Windhoek, elle est retournée en Allemagne pour se spécialiser en ophtalmologie à l'université de Sarre. Elle a passé une partie de ses études sur le terrain au Tamil Nadu, en Inde, où elle a participé, pour la première fois, à des services de proximité en soins de la vue.

Le mari du Dr Ndume, le Dr Solomon Guramatunhu, également spécialiste de la vue, a joué un rôle déterminant dans son introduction aux expéditions ophtalmologiques chirurgicales. Alors qu'elle assistait à une conférence médicale aux États-Unis en 1995, Helena Ndume s'est rendue sur le stand de US Surgical Eye Expéditions (SEE). Elle y a rejoint plus de six cents chirurgiens ophtalmologistes bénévoles et a rapidement commencé à organiser des camps de traitement ophtalmologique dans toute la Namibie. En conséquence, un certain nombre de groupes internationaux comme SEE, Seeing Without Borders, et des médecins individuels se sont rendus en Namibie chaque année, consacrant leur temps et mettant leur expertise au service des soins des yeux des personnes défavorisées. Le succès de ces camps oculaires en Namibie a amené la Dr Ndume à étendre son projet à l'Angola voisin.

À ce jour, le Dr Ndume a aidé plus de trente mille Namibiens à se faire opérer gratuitement et à poser des implants de lentilles intraoculaires pour lutter contre la cécité, la cataracte et la myopie.

Depuis lors, elle consacre sa vie et sa carrière au traitement de la cécité et de la basse vision, en Namibie et dans les pays en développement.

Prix et honneurs internationaux :

- Grand Commandeur de l'ordre de Namibie de première classe;

- Prix du service humanitaire international de la Croix-Rouge (2009);

- Prix humanitaire international Rotary dans la lutte contre la cécité (2008);

- Namibia National Science Award (2005);

- Prix humanitaire pour la prévention de la cécité à Santa Barbara, Californie, États-Unis

(2001);

- Récompense du Lions International Award en reconnaissance de ses efforts sincères et dévoués avec le projet Lions Operation Brightsight (1999).