Angola: Bruno Fernando choisi par les Philadelphia et cédé aux Hawks

Luanda — Le poste Bruno Fernando, qui a été repêché vendredi soir par les 76ers de Philadelphie de la NBA, cédé aux Atlanta Hawks, après un accord entre les deux équipes.

À la suite d'un pacte entre les deux formations, les Hawks ont offert leur choix du prochain draft (2019) aux Philadelphie en échange de la 34e position cette année, en indiquant l'athlète de leur intérêt, en l'occurrence l'Angolais.

Le joueur de 20 ans a été choisi au deuxième tour alors qu'il devait figurer dans le top 30, compte tenu de sa performance au Championnat universitaire où, parmi plusieurs réalisations individuelles, il était le deuxième joueur plus de double / double.

Sur les plus de 200 candidats à la NBA, seuls 60 ont été choisis par les équipes (règle annuelle), soit 30 au premier tour et un nombre égal au second.

Les joueurs sélectionnés dans la première étape ont un contrat garanti avec l'équipe qui les choisit, tandis que les autres joueurs ne bénéficient pas de cette garantie.

Contrairement aux numéros un à trente, avec droit à un contrat de trois ans et une option supplémentaire, ils rejoignent le groupe sans contrat professionnel entre 31 et 60 ans, mais peuvent signer un contrat provisoire tout en participant aux différents tournois de préparation, en particulier la Summer League à Las Vegas et à Orlando.

Avec 2,08 mètres, l'Angolais rejoindra les Atlanta Hawks lundi pour commencer à travailler avec sa nouvelle formation en sa première expérience en NBA.

À la fin de cette période, le joueur peut rester dans l'équipe principale ou être envoyé en G-League pour obtenir un rythme compétitif, voire dans une autre ligue, en fonction de ses performances.

Alors que les joueurs du premier tour gagnent annuellement entre 1,6 et 7,5 millions de dollars sans contrat de publicité, les athlètes du second tour varient, mais se voient généralement attribuer un plafond minimum de 838.464 par an.