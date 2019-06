Afrique: CAN 2019 / Mulumbu - Nous pouvons aller en finale, nous pouvons gagner »

Ce samedi, la République Démocratique du Congo affronte l'Ouganda pour le compte de la 1ère journée du groupe A de la CAN 2019.

En 2015, de nombreux observateurs voyaient la RDC aller jusqu'au bout de la compétition. Mais son aventure s'était arrêtée en demi-finale. La faute à la Côte d'Ivoire vainqueur de l'édition. Tirer les leçons d'un passé laborieux conditionnera le rebond futur de la RDC. Une bonne prestation des Léopards en Egypte est à ce prix. Les coéquipiers de Youssouf Mulumbu disputeront alors leur quatrième phase finale consécutive, et la troisième sous la conduite de l'actuel sélectionneur. Médaillée de bronze en 2015, quart-finaliste il y a deux ans, la RDC a-t-elle les moyens de faire mieux cette année ?

« Le passé de la RD Congo dans cette compétition a été très bon et je pense que nous avons commis un peu d'erreurs et nous faisons en sorte que cela ne se répète plus. Si nous corrigeons les petites choses qui nous manquaient, nous pouvons aller en finale ou nous pouvons gagner. Je suis très confiant parce que nous avons traversé tant de choses pendant les éliminatoires et c'était une bonne chose pour nous parce que cela nous a rendu plus fort », a confié Youssouf Mulumbu.

La République Démocratique du Congo s'est qualifiée pour cette CAN 2019 en terminant 2ème de son groupe, derrière le Zimbabwe et devant le Liberia et le Congo. Les hommes Jean-Florent Ibenge ont arraché leur billet pour l'Egypte en obtenant 2 matches nuls contre le Zimbabwe (1-1) et au Congo (1-1) avant de s'imposer à la maison contre le Liberia (1-0).

Logée dans le groupe A de la CAN 2019, la RDC évoluera en compagnie du pays hôte, l'Egypte, de l'Ouganda et du Zimbabwe lors de la 32e édition de la grand-messe du football africain.