Angola: Les artistes plasticiens concentrés sur Festikongo

Mbanza Kongo — Les artistes plasticiens de Mbanza Kongo, de la province de Zaire, ont annoncé vendredi, qu'ils étaient en train de préparer des oeuvres illustrant la diversité historique et culturelle locale et nationale pour exposer pendant le Festival international de la culture, des arts et du tourisme (Festikongo), qui se tiendra du 5 au 8 juillet dans cette ville.

Dans une déclaration à l'ANGOP, les artisans, sculpteurs et peintres ont assurés qu'ils présenteraient les usages, habitudes, coutumes et certaines personnalités historiques de la période précoloniale du pays, dans les œuvres exposées lors de la première édition de cet événement, qui connaîtra également la participation des artistes de la RDC, du Congo Brazzaville et du Gabon.

L'artisan António Buei a déclaré qu'il apporterait au festival des pièces en bambou, telles que des chaises, des tables, des paniers, des chapeaux, entre autres, toujours utilisées dans les communautés rurales de la région.

Il a considéré le Festikongo comme une occasion propice de montrer son potentiel, soulignant qu'il espérait établir des partenariats avec des artistes d'autres régions afin de développer sa profession.

Pour sa part, Joaquim Domingos, également artisan, a fait savoir qu'il souhaitait exposer une gamme diversifiée de produits, en mettant l'accent sur les outils de pêche artisanal continental et la vaisselle traditionnelle.

Le sculpteur Lusimana Luzolo a révélé qu'il a déjà préparé 50 œuvres de gravures des monuments et des endroits historiques locaux, ainsi que des portraits de souverains des royaumes de Kongo, Ndongo, Bailundo et Kwanhama.

Il a expliqué que les œuvres étaient réalisées en bois noir et brun, qu'il a considéré comme une matière première qui confère qualité et durabilité aux pièces de sculpture.