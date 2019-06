Zimbabwe/Egypte: C'est parti pour la CAN 2019, Egypte-Zimbabwe en ouverture aujourd'hui

Le grand jour est arrivé pour l'Egypte, qui débute la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) contre le Zimbabwe ce vendredi soir.

Menacé un temps d'être annulé en raison de la grève des joueurs zimbabwéens, le match entre l'Egypte et le Zimbabwe devrait finalement se jouer ce soir à 20h GMT. Une rencontre dans laquelle les Pharaons seront largement favoris. Le Zimbabwe n'a jamais passé le premier tour en Coupe d'Afrique des Nations.

Les Pharaons de Salah, plus vénéré que jamais au pays depuis sa victoire en Ligue des champions avec Liverpool, ouvrent le bal vendredi au Caire avec l'objectif de décrocher une 8e couronne record et de faire oublier un contexte national tendu. L'Egypte, finaliste malheureuse de la CAN en 2017, nourrit de grosses ambitions dans cette édition à la maison. En forme, à l'image de leurs derniers matches de préparation victorieux contre la Tanzanie (1-0) et la Guinée (3-1), les Pharaons donneront tout pour briller devant leur public. Avec 6 victoires sur leurs 8 derniers matches (1 défaite seulement), les partenaires de Mohamed Salah sont en pleine réussite et veulent ainsi réussir une grande Coupe d'Afrique des Nations.

Le Zimbabwe participe à ce tournoi pour la quatrième fois, mais n'a jamais dépassé la phase de groupes et a terminé à la dernière place de sa poule en 2017, sans avoir remporté un match. Premier de leur poule devant notamment la République Démocratique du Congo lors des qualifications, les Guerriers abordent la compétition avec la volonté de « marquer l'histoire ». L'enjeu sera toutefois de taille face à l'Égypte de Mohamed Salah et ses 7 titres. La sélection de Chidzambwa a terminé ses matches amicaux sur 2 scores de parité devant le Nigéria (0-0) et contre la Tanzanie (1-1), ce qui n'augure pas vraiment de grandes choses pour le tournoi.