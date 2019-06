Afrique: CAN 2019 - La Guinée Bissau, la compétition de la confirmation?

Après sa première participation à la CAN en 2017, la Guinée Bissau récidive avec la CAN 2019. Déjà une deuxième participation pour ce pays situé entre le Sénégal et la Guinée Conakry.

Depuis 2016, Baciro Candé a retrouvé le poste de sélectionneur après y avoir passé 8 ans entre 2001 et 2009. Ayant échoué lors de son premier passage, Candé a visiblement appris. Lors de la CAN 2017, malgré le fait que l'équipe soit éliminée dès les phases de poules, elle a laissé de bonnes impressions. D'où la question: Est-ce l'année de la confirmation pour les Os Djurtus (les Lycaons) qui ont déjà appris en 2017?

Pour que cette deuxième qualification soit une réalité, la sélection bissau guinéenne a dû se débarasser de la Namibie, la Mozambique et la Zambie dans le groupe K des éliminatoires. Elle a occupé la première place avec un total de 9 points.

Le plus dur reste à venir pour cette équipe. Logé dans le groupe F de la CAN 2019 avec le Ghana, le Cameroun, champion en titre et le Bénin, la confirmation semble plutôt tourné vers un véritable exploit. La Guinée-Bissau peut compter sur ses valeurs à l'instar des milieux de terrain Zezinho du FC Senica en Slovaquie, Moreta Cassama du Stade de Reims en France et les attaquants Frédéric Mendy de Setubal au Portugal et Piquetti Djassi d'Al Shoulla en Arabie Saoudite.

Pour leur premier match dans le groupe F de la CAN 2019, les Os Djurtus de la Guinée-Bissau jouent le tenant du titre les Lions Indomptables du Cameroun le mardi 25 juin à 17h GMT.