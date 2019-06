Seychelles: Le pays adopte la posture du lotus lors de la Journée internationale du yoga

Les Seychelles ont adopté la posture de lotus, du chien tête en bas et du cobra vendredi, alors que des centaines de personnes dans le pays se sont jointes au reste du monde pour célébrer la Journée internationale du yoga.

Le yoga est un groupe de pratiques physiques, mentales et spirituelles originaires de l'Inde ancienne.

L'association de yoga des Seychelles et le haut-commissariat de l'Inde ont organisé une séance de respiration et de relaxation pour marquer l'événement au Vivekananda Yoga Club Hall situé sur la route du Mont Fleuri.

La présidente de l'association, Adriana Auguste, a déclaré vendredi à la SNA que le yoga pouvait avoir de nombreux avantages pour la santé.

«Ce qui distingue le yoga des autres formes d'exercices, c'est qu'il se concentre sur votre respiration. Il peut aider les personnes souffrant d'insomnie car il comporte un élément de relaxation. Il présente également des avantages sur le plan mental, car il vous aide à rester calme et à mieux vous concentrer dans votre vie de tous les jours », a déclaré Mme. Auguste.

Elle a ajouté que les personnes souffrant d'asthme et celles qui souffrent de maux de dos ont beaucoup à gagner de la pratique du yoga.

Une passionnée de yoga, Vicky Berlouis, a déclaré qu'elle se sentait plus détendue lorsqu'elle pratiquait le yoga.

«Pendant un moment, je ne pratiquais plus et pendant ce temps, je ne me sentais pas à l'aise. Le yoga m'aide à améliorer mon état mental et émotionnel en créant un équilibre. J'ai constaté que ma concentration au travail s'était également améliorée », a déclaré Mme. Berlouis.

La session d'une heure, qui commence à 17 heures. heure locale, s'efforcera de sensibiliser les participants à l'importance de la respiration et aux raisons pour lesquelles il est essentiel de bien respirer.

Le Haut-commissariat de l'Inde a également organisé une séance de yoga et de méditation en masse le samedi 15 juin au complexe sportif couvert Palais Des Sports de Roche Caïman, un district du centre de Mahé.

Le Four Seasons Resort Seychelles a accueilli vendredi des activités animées par les résidents Yogi Claudia Mosconi et Deepu Kumari. Le programme a débuté par une séance de méditation apaisante sur les montagnes suivie d'une courte randonnée entre le complexe et un plateau granitique.

Cela a été suivi par une séance de yoga Awakening Flow de 60 minutes dans une villa de résidence privée dirigée par M. Mosconi, qui mettait l'accent sur la liberté de mouvement et l'énergie à travers le corps et l'esprit.

L'après-midi comprend deux séances. La première est la séance de Pranayama qui commence à 16 heures et est dirigée par Kumari. Elle vise à aider les participants à se concentrer sur des techniques de respiration conçues pour déstresser. La journée se terminera à 18h avec une méditation de chant sur le toit du spa.

Dans un communiqué de presse du complexe hôtelier, le directeur général, Marcel Oostenbrink, a déclaré que "la Journée internationale du yoga est une occasion pour nous d'encourager tous les participants à participer à certains aspects du yoga, qu'ils pratiquent régulièrement ou débutants".

«Le yoga est un élément clé des offres de spa et de bien-être du complexe et nous avons la chance de pouvoir pratiquer cette discipline dans un cadre véritablement spectaculaire - chose que nous souhaitons toujours partager avec autant de visiteurs que possible dans notre complexe», a déclaré Oostenbrink.