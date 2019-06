Cote d'Ivoire: Macky Sall entre tutoiement et vouvoiement avec Ouattara (Dîner visite d'Etat en RCI)

Après le toast du Président ivoirien Alassane Ouattara lors du dîner en son honneur dans le cadre de sa visite d'État en Côte d'Ivoire vendredi 21 juin 2019, Macky Sall a commencé son allocution en tutoyant publiquement son hôte qui l'avait vouvoyé.

Le chef de l'État sénégalais l'a fait pour montrer la proximité entre lui et le chef de l'État ivoirien, son « grand frère et ami ».

Selon nos informations, les deux hommes d'État se tutoient en privé, même si le chef de l'État ivoirien était resté sur le vouvoiement en donnant du « jeune frère et ami » à son homologue sénégalais.

« Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont un fleuve au long cours tranquille. Nous sommes unis... . Merci cher frère, et aîné », a dit Macky Sall qui a promis être un ambassadeur de la Côte d'Ivoire, en lançant le slogan « Venez voir », issu d'un film publicitaire institutionnel sur le pays, présenté quelques instants plus tôt.

Le chef de l'État sénégalais qui a rendu hommage à la Première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, a poursuivi son message par le vouvoiement pour parler non plus au « grand frère et ami » , mais à « l'institution », à l'homologue Président de la République.

Macky Sall a lancé une invitation à Alassane Ouattara à effectuer une visite d'État au Sénégal à une date à sa convenance en 2020; il s'est réjoui de sa décoration et de celle de son épouse dans l'ordre du mérite national.

Le chef de l'État sénégalais s'est également satisfait de son nom de baptême Ébrié Ayôpô, donné dans la journée par le District d'Abidjan.

« Un nom qui signifie pardon, réconciliation, celui qui sait pardonner et qui sait réconcilier.

Le nom de votre épouse, c'est Ayôpô M'man, c'est-à-dire le tabernacle du pardon, celle qui porte le pardon. Votre famille parmi nous, c'est la famille Akouédo», avait alors expliqué Robert Beugre Mambé.