Cote d'Ivoire: Le Président Macky Sall à la CIRPEL - Le ministre Abdourahmane Cissé déroule la politique du secteur d'électrique du pays

En visite d'Etat en Côte d'Ivoire, le Président Macky Sall a visité ce 21 juin 2019, la centrale thermique de Ciprel, à Vridi-Port-Bouët. Le ministrez ivoirien en charge du Pétrole et des Energies renouvelables lui a déroulé la politique du secteur de secteur d'électrique de la Côte d'Ivoire. Ci-dessous l'intégralité de son allocution.

Je voudrais avant tout propos vous exprimer notre joie de vous accueillir ce jour sur le site de la centrale thermique de CIPREL.

A cet effet je voudrais vous souhaiter ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne le traditionnel Akwaba. Bienvenue en Côte d'Ivoire.

Je salue la présence distinguée de Son Excellence Monsieur Daniel Kablan DUNCAN, Vice-président de la République de Côte d'Ivoire.

Je voudrais également saluer l'équipe de Direction de CIPREL le personnel et l'ensemble des participants à la présente cérémonie.

Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal,

Excellence Monsieur le Vice-Président,

Mesdames et Messieurs,

Sous le leadership de SEM Alassane Ouattara, les actions du Gouvernement conduites, initialement par Mr. Daniel Kablan Duncan en sa qualité de Premier Ministre , puis par le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, ont permis au secteur électrique ivoirien, en moins d'une décennie, d'améliorer significativement ses principaux indicateurs de performance avec notamment la contribution active du secteur privé.

En effet, de 2011 à fin 2018, les principaux indicateurs de performance du secteur électrique ont connu les évolutions suivantes :

- la puissance installée totale a augmenté d'environ 60% en passant de 1391 MW à 2200 MW ;

- le nombre de clients a doublé en passant de 1 100 000 à 2 200 00 clients ;

- le taux de couverture est passé de 33% à 58% ;

- Plus de 2 700 km de ligne haute tension et plus de 4 450 km ligne basse tension ont été réalisées ;

- Plus de 1 694 postes haute tension et basse tension ont été construits ;

- le temps moyen de coupure d'électricité a été réduit de moitié en passant de 48 heures à 22 heures par an ;

- Et le rendement global est passé de 72 % à 80%.

L'objectif du Gouvernement, est de fournir aux populations ivoiriennes, une énergie abondante, de qualité, et à un coût abordable, tout en respectant nos engagements de la COP21, d'atteindre un mix énergétique de 42% d'énergies renouvelables à l'horizon 2030.

En outre, dans le cadre du Programme Social du Gouvernement (PSGouv) mis en place par le Président Alassane Ouattara, des mesures ont été adoptées par le Gouvernement, en faveur des couches sociales les plus vulnérables. En ce qui concerne le secteur de l'électricité, trois (3) principales mesures ont été arrêtées. Il s'agit notamment de :

- la réduction de 20% du prix du Kwh des clients abonnés au tarif social domestique 5A. Cette mesure, en vigueur depuis janvier 2019, bénéficie à plus de 890,000 ménages soit plus de 5.3 millions de nos concitoyens ;

- l'accélération du Programme National d'Electrification Rurale (PRONER) par l'électrification de l'ensemble des localités de plus de 500 habitants avant la fin 2020. Cela permettra d'atteindre un taux de couverture de 80% en 2020, contre seulement 33% en 2011 avec pour objectif d'électrifier toutes les localités à fin 2025 ;

- l'intensification du Programme d'Electricité pour Tous (PEPT) qui permet, aux familles à faibles revenus, de se raccorder à l'électricité, en payant sur une période allant jusqu'à dix ans les frais de branchement évalués à 150 000 FCFA. A fin décembre 2018, 564 000 abonnés ont bénéficié du PEPT, soit plus de 3 millions d'habitants. L'objectif est de réaliser au moins 400 000 branchements additionnels sur la période 2019 -2020.

Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal,

Excellence Monsieur le Vice-Président,

Mesdames et Messieurs,

Au plan régional, nous exportons de l'électricité vers plusieurs pays de la sous-région. Deux (2) autres pays, que sont la Sierra Léone et la Guinée, viendront s'ajouter à cette liste, dès 2020, après la mise en service de la ligne d'interconnexion électrique (225 kilovolts) entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Léone et la Guinée (CLSG).

En outre, nous prévoyons dans un horizon proche, d'établir et d'accroitre les échanges d'énergie avec le Sénégal, lorsque les lignes 225 kilovolts et les postes haute tension associés de Labé (Guinée) - Tambacounda (Sénégal) et ceux du Mali seront réalisés, conformément au plan directeur de la CEDEAO 2019-2033.

S'agissant de la centrale thermique de CIPREL, construite en 1994 et qui vous sera présentée en détail par le DG, c'est un exemple réussi de Partenariat Public-Privé. Elle est la plus grosse centrale de notre parc de production avec une puissance totale de 556 MW. Une concession a été signée, le 19 décembre 2018, pour la réalisation d'une nouvelle centrale thermique « Ciprel 5 », à cycle combiné de 390 MW, pour un coût de 247.9 milliards FCFA. Le tarif moyen actualisé, sur la durée de la concession, incluant le combustible est évalué à 40,66 FCFA/kWh.

C'est le lieu d'adresser nos remerciements à l'équipe managériale de CIPREL et à l'ensemble de son personnel, pour le professionnalisme dans l'exécution de leur mission et pour l'excellente collaboration avec le Ministère en charge de l'Energie.

Je voudrais vous assurer, Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, de notre volonté d'entretenir et de renforcer les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, notamment sur le plan énergétique.

À ce propos, nous avons signé, hier (Ndlr : 20 juin 2019), un accord de coopération dans les domaines du Pétrole et de l'Energie avec la République sœur du Sénégal.

Je remercie encore Monsieur le Vice-Président pour sa présence qui nous honore.

Je voudrais terminer, Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, en vous réitérant nos remerciements pour l'honneur que vous nous faites de visiter la Centrale Thermique de CIRPEL et pour souhaiter, à vous et à la délégation qui vous accompagne, un agréable séjour en terre ivoirienne.

Je vous remercie.