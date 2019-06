Cote d'Ivoire: Electricité - Le président Macky Sall invite la CIPREL à prospecter au pays

En visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire, le Président de la République du Sénégal a visité la Compagnie ivoirienne de production d'électricité (Ciprel), ce vendredi 21 juin 2019.

« Port-Bouët, le 21 juin 2019. La visite de la Ciprel, une compagnie pionnière dans la production indépendante d'électricité en Côte d'Ivoire montre combien le pays a fait des progrès dans le secteur de l'énergie grâce à la vision avant-gardiste du Président Alassane Ouattara. Le Sénégal souhaite développer une coopération d'échange en matière d'énergie, de production et d'investissement. Je félicite le Vice-président Daniel Kablan Duncan, le ministre du Pétrole, des Energies renouvelables, Abdourahmane Cissé et Mme le directeur général de Cipres ainsi que les cadres et le personnel. » Ce sont ces mots que le Président du Sénégal, Macky Sall a écrit dans le livre d'or de la Ciprel.

Après quoi, le Président du pays de la Téranga a tenu à adresser également ses remerciements à l'endroit de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara qui a bien voulu l'inviter à effectuer une visite d'Etat en Côte d'Ivoire. Avant de déclarer à l'endroit de la Ciprel : « Je vous souhaite également de venir prospecter au Sénégal ».

Poursuivant M. Sall a indiqué que depuis quelques temps il a arrêté la production par l'emprise nationale. « Ce sont des producteurs indépendants qui assure quasiment l'ensemble de la production », dira-t-il. Et d'ajouter : « L'accroissement de notre capacité se fera à travers ce mécanisme. Entre africains, nous devons pouvoir travailler ensemble dans le cadre du renforcement et de la modernisation de nos systèmes électriques. » Mais avant, le N°1 sénégalais a tenu à souligner que ce qu'il a vu à la Ciprel est la preuve que la Côte d'Ivoire a osé assez tôt et s'est engagée dans une réforme pionnière. « Nous avons tous des compagnies nationales dans le secteur de l'énergie en général et de l'électricité en particulier. Très tôt le choix a été fait de privatiser la production. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a des réflexions très avancées sur la diversification des distributeurs. Tout cela montre que c'est avec ambition et audace qu'on arrive à faire des réformes majeures », a-t-il soutenu.

Après avoir fait remarquer que la Côte d'Ivoire vend de l'électricité a beaucoup de pays limitrophes, il a soutenu qu'il ne peut que se réjouir de ce qu'il a vu en visitant la Ciprel. « On sait que sans énergie, il n'y a point de développement », dira-t-il, avant d'insister sur le fait que c'est le moteur de la croissance économique. Aussi a-t-il félicité le gouvernement ivoirien pour la mise en œuvre de la vision du Président Ouattara. Ainsi que les compagnies privées d'électricité qui ont fait montre de capacité et d'organisation...

Créée le 20 juillet 1994, la Ciprel, a indiqué sa directrice générale Kadidjatou Diallo, est devenu exploitant-constructeur. Elle capitalise son expérience avec un pôle dédié à cette activité.

A noter que cette compagnie jouit d'un rayonnement national et international. En 2016 et 2016 et 2017, elle a reçu respectivement à Londres le « Project finance Award 2015 » et à Paris le « Best Energy project 2017 ».