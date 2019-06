Afrique: Coopération sino-africaine - La mise en œuvre des acquis du Sommet de Beijing au menu d'une rencontre du 24 au 25 juin

Cette réunion, à entendre le diplomate chinois, a pour objectif de concrétiser les acquis du sommet de Beijing, notamment ceux des huit initiatives annoncées par le président chinois Xi Jinping. Ces initiatives couvrent, selon Li Jian, la promotion industrielle, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, le développement vert, le renforcement des capacités, la santé, les échanges humains et culturels, la paix et la sécurité.

A en croire le diplomate, plus d'une quarantaine d'activités multilatérales et bilatérales telles que la cérémonie d'ouverture, la session plénière, la conférence de presse conjointe et des entretiens sont prévues. « Elles permettront de mettre en synergie les actions et de renforcer le consensus dégagé dans le but de réaliser plus de projets et de créer plus de bénéfice pour les populations sino-africaines » a-t-il précisé en ajoutant, qu'en marge de ces activités, la délégation va également participer à la première édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui aura lieu à Changsha dans la province de Hunan.

Et pendant la réunion, indique Li Jian, une déclaration conjointe sera annoncée pour donner l'orientation stratégique de la construction d'une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide et pour mieux coordonner les politiques et les mécanismes au niveau bilatéral et multilatéral. « La coopération gagnant-gagnant entre la Chine et les pays africains contraste avec l'actualité récente sur les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. La tenue de cette réunion est donc un symbole fort de l'ouverture de la Chine au monde entier, de sa ferme résolution à partager sans réserve le fruit de sa croissance et à défendre avec conviction le principe d'ouverture et de multilatéralisme. Les Etats-Unis et la Chine sont les deux plus grandes économies du monde et doivent jouer un rôle principal pour la stabilité et la confiance de l'économie mondiale » a expliqué le diplomate.

Dans le même esprit, par cette réunion des coordinateurs sur la mise en œuvre des acquis du Sommet, la Chine se veut plus que jamais ouverte au dialogue, au partenariat sincère, à l'esprit gagnant-gagnant et à la défense du multipartisme. Plus de 80 officiels au rang ministériel y compris 24 ministres africains des Affaires étrangères qui ont, aux dires de Li Jian, confirmé leur participation.

En rappel, le Burkina Faso et une cinquantaine d'autres pays africains ont participé au forum sur la coopération sino-africaine en septembre 2018 sur le thème « la Chine et l'Afrique: construire une communauté de destin encore plus solide pour la coopération gagnant-gagnant ».