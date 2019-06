Soudan: Le CMT confirme que le pays est un exemple de coexistence religieuse

Le chef du comité sociétal du Conseil militaire de transition (CMT) Lt-Gen. Salah Abdul Khaliq a rendu hommage aux leaders de la religion chrétienne et il a souligné lors de son discours jeudi a Khartoum devant la rencontre du projet de cohésion sociale sous le slogan (paix sociale durable) que le Soudan est un exemple et un modèle de coexistence religieuse.

Salah a ajouté que les guerres et différends que témoignait le Soudan sont tous d'origine politique et pas de tout religieuse, tout en indiquant que le CMT a présenté aux forces de la liberté et du changement lors des négociations toutes les concessions possibles pour sauvegarder le sang et préserver la sécurité du pays, mais elles se sont montrées intransigeantes.

Lt-Gen. Salaha a affirmé que le CMT est attaché au dialogue en tant qu'approche de la résolution des différends politiques et que la période actuelle est une période de transition pour préparer le climat aux élections générales et pour former le gouvernement délégué par le peuple soudanais par le biais des urnes.