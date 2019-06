Soudan: Erwa - Les Soudanais sont capables de résoudre leurs différends

Khartoum — Le publicateur journaliste et membre de 'l'Initiative de rassembler le rang national' M. Mahjoub Erwa a déclaré que cette initiative avait été mise au jour après le succès de la révolution du 19 décembre et l'émergence de divergences entre les différentes composantes politiques du pays, ce qui a amené les forces nationales neutres à réduire le fossé et à éviter l'interférence extérieure dans les affaires du Soudan.

M. Erwa a souligné que plus de 20 initiatives devaient être unifiées et redressées pour atteindre l'objectif souhaité de paix, de stabilité et de développement du Soudan, sans exclure aucun individu ou entêté , sauf ceux qui ont gâché la vie politique tout au long de ces 30 dernières années.

L'ambassadeur Shafie Ahmed Mohammed, membre de l'initiative a appelé à la nécessité d'accélérer la formation du gouvernement de transition, estimant que le retard pris dans sa composition avait porté gravement préjudice aux citoyens et avait eu des conséquences négatives sur leurs vie et l'action exécutive. Et que cela a mené le CMT d'exercer la tache de souveraineté et l'action exécutive en même temps, ce qui n'aide pas à réussir.

Le prof. Madthar Abdul Rahim, un penseur et universitaire réputé, considérait le transfert des négociations entre le CMT et les forces de la liberté et du change comme un acte qui porte atteinte à la souveraineté nationale et permet aux autres de s'immiscer dans les affaires intérieures du pays, soulignant la capacité du peuple soudanais à résoudre ses différends tout en exprimant son appréciation aux efforts des pays frères et amis à traiter la situation au Soudan.