Cameroun: FENASSCO « B » - Mission terminée pour les judokas

Les compétitions en judo ont tenu le public en haleine toute la journée de jeudi, 20 juin 2019. Elles se sont déroulées au Cercle municipal de Maroua. Chez les garçons, la médaille d'or par équipe a été remportée par la région hôte, l'Extrême-Nord.

L'argent est revenu à la région de l'Est, tandis que l'Ouest et le Nord-Ouest se contentent chacune d'une médaille en bronze. Chez les filles, toujours dans le classement par équipe, c'est l'Ouest qui a occupé la plus haute marche du podium, le Littoral est venu en seconde position.

Les médailles de bronze ont été glanées par le Centre et l'Adamaoua. Oumar Bichaïr, l'inspecteur régional des services régionaux est venu représenter le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord lors de ces finales qui se sont achevées en soirée. Il était à la tête d'une forte délégation de collaborateurs du gouverneur.

Ces compétitions qui se sont déroulées toute la journée ont permis de détecter des jeunes talents qui, s'ils sont bien encadrés et soutenus, seront des espoirs des médailles pour le Cameroun lors des compétitions de judo ; il s'agit surtout de ceux qui ont obtenu le précieux métal, c'est-à-dire l'or.

C'est le cas, chez les filles, de Taboula Morane de la région de l'Ouest, d'Eba Ondoua du Centre, de Djetchoua Wansi Gabride de la région de l'Ouest, pour ce qui est respectivement des filles de moins de 30 kg, moins de 34 kg, et moins de 38 kg.

Pour ce qui est des garçons, c'est Bouba Danki de l'Extrême-Nord, Tibifor Nelson Ndikum du Nord-Ouest et Kenfack Idriss Carlos de l'Ouest qui ont été les plus forts, respectivement dans les compétitions de moins de 30 kg, moins de 35kg et moins de 40 kg. Dans les sports collectifs, les éliminatoires se poursuivent, l'espoir des médailles aussi.