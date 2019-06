Togo: L'UL propose une offre éditoriale francophone

L'université de Lomé (UL, publique) est désormais partenaire de Cairn.

Il s'agit d'une initiative née de la volonté de quatre maisons d'édition (Belin, De Boeck, La Découverte et Erès) ayant en charge la publication et la diffusion de revues de sciences humaines et sociales, d'unir leurs efforts pour améliorer leur présence sur l'Internet et de proposer à d'autres acteurs souhaitant développer une version électronique de leurs publications, les outils techniques et commerciaux développés à cet effet.

La Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre se sont associés à ce projet, de façon à faciliter le développement d'une offre éditoriale francophone, sous forme numérique.

Etudiants et professeurs de l'UL pourront accéder à une quantité d'ouvrages sur différentes thématiques, art, droit, économie, info et communication, sciences politiques, santé, etc...