Soudan: Plan pour pousser la production dans des secteurs vitaux

- L'expert en économie, Prof. Kamal Issa a présenté une feuille de route pour améliorer les secteurs productifs, tels que l'agriculture, l'industrie, les minéraux et autres, afin de réaliser la phase de reprise économique souhaitée.

Il a souligné à la SUNA que les caractéristiques les plus importantes de ce plan sont l'annulation immédiate des prélèvements (taxes) directs et indirects imposés à ces secteurs pendant une période raisonnable, en plus de l'utilisation de toutes les ressources de l'État pour aider ces secteurs à atteindre les taux de croissance requis dans une période record.

Il a affirmé la nécessité de prendre des décisions économiques décisives pour restructurer l'économie et libéraliser pleinement le marché, y compris le marché du travail, en adoptant le principe de transparence, de clarté et de responsabilité dans toutes les transactions et opérations bancaires afin de créer un environnement économique stable et attractif pour les investisseurs.