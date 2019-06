Congo-Kinshasa/Ouganda: CAN 2019 - Denis Onyango vise la victoire face à la RDC

L'Ouganda a de quoi espérer atteindre le second tour de la CAN 2019. Ce samedi, les Cranes feront leur entrée dans la compétition face à la RDC pour le compte de la première journée dans le groupe A.

L'Ouganda ne compte pas se laisser faire et va jouer crânement sa chance. Denis Onyango et ses Cranes peuvent créer la surprise et se hisser en 8ème de finale. Même si la mission sera compliquée, l'Ouganda veut y croire et va tout donner pour empocher ses 3 premiers points dans la compétition.

Dans une interview accordée à Fufa relayée par Goal.com, Denis Onyango a expliqué que l'équipe était en harmonie et prête pour la CAN 2019.

« On doit travailler en équipe. Pour aller le plus loin que possible, nous devons tirer le meilleur parti de la qualité de l'équipe. Nous nous sommes préparés à Abou Dhabi et pratiquement tous les joueurs se connaissent bien », a dit le capitaine ougandais.

C'est un match très ouvert qui va se dérouler entre la République Démocratique du Congo et l'Ouganda pour le compte du groupe A de cette CAN 2019. Les deux équipes ont une belle carte à jouer pour la qualification en 8ème de finale.

Le Congo possède l'expérience nécessaire pour aller chercher la 2ème place, derrière l'Égypte qui est le grand favori du groupe, mais les Congolais devront négocier au mieux ce premier match piège. Car l'Ouganda compte bien poser des soucis à la défense congolaise et veut créer la surprise.

« Le football est un sport d'équipe. Vous ne pouvez pas gagner un match lorsque vous jouez au football individuel. Contre la RD Congo, nous avons besoin de cette première victoire car notre objectif est de dépasser la phase de groupes,» a ajouté Denis Onyango.