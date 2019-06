Cote d'Ivoire: Décoration de six agents du Nouveau Réveil - ''Le Nouveau Réveil a réussi à s'imposer comme un label'' (Kah zion)

La célébration des 18 ans d'existence du quotidien Le Nouveau Réveil, produit phare du groupe de presse Le Réveil, a eu pour point d'orgue la décoration de six (06) agents dudit journal par le Secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kacou Guikahué. Trois agents ont été élevés au grade d'Officier national de l'ordre du Bélier et les trois autres, au grade de Chevalier national dans l'ordre du Bélier.

Cette cérémonie s'est déroulée ce vendredi 21 juin, au siège du Nouveau Réveil, en présence de plusieurs membres du secrétariat exécutif, de la direction du parti ainsi des organes de presse.

Après 18 ans d'existence, le président directeur général (PDG) du Nouveau Réveil, Denis Kah Zion, s'est réjoui du fait que la plupart de ses jeunes collaborateurs qui se lançaient pour la première fois dans la presse, ont appris qu'être journaliste est un métier prenant, exclusif, qui ne supporte pas l'infidélité.

« Il est exigeant comme l'amour, et c'est bien parce qu'il a toujours été fait avec amour que Le Nouveau Réveil a réussi à s'imposer comme un label. Non seulement pour les militants et sympathisants du PDCI-RDA, mais aussi pour l'ensemble des Ivoiriens épris de vérité, de démocratie et de paix », a déclaré Dénis Kah Zion.

Par la suite, il a fait sans état d'âme, le constat de ce que depuis un certain temps, la presse ne se porte pas comme un charme.

Selon lui, la presse est si souffrante, au point que les journaux eux-mêmes en seraient à rédiger leur propre nécrologie.

Si Le Nouveau Réveil a pu tenir dans cette grisaille, le PDG ne l'a pas caché, c'est bien parce qu'il bénéficie de du soutien sans faille du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié et ce parti est toujours aux côtés de son journal.

Se tournant vers ses collaborateurs, du Directeur général aux veilleurs en passant par le directeur de publication, le rédacteur en chef, les chefs de services, les journalistes, les administratifs, les techniciens, les machinistes, les commerciaux et les chauffeurs, il les a encouragés à imaginer un avenir qui appartient au numérique.

« Ainsi, Le Nouveau Réveil" a désormais une édition en ligne logée sur www.Leréveil.net, sur facebook sous le nom lereveilOfficiel, sur twitter sous le nom lereveil_tweet, sur instagram sous le nom lereveil_insta et enfin, "Le Nouveau Réveil" s'est doté d'une tribune d'alerte en ligne pour vous servir des informations brèves et instantanées », a-t-il confié plus loin.

En outre, au nom des agents décorés, Paul Koffi, le Directeur de publication, a-t-il traduit leur immense joie d'avoir été honorés par le PDCI-RDA. « En deux semaines, le PDCI à travers son président Konan Bédié nous a honorés. Il nous a reçus le week-end de la Pentecôte chez lui à Daoukro.

Aujourd'hui, grâce à lui nous recevons ces médailles, c'est un signe d'encouragement. Le personnel tient à lui exprimer toute sa reconnaissance et lui indique qu'il se tient à sa disposition pour la suite du combat », a-t-il affirmé.