Afrique de l'Ouest: Forum du Geppao - Un projet d'éducation aux médias au profit des acteurs de l'Uemoa en perspectives

Pendant 48 h, des experts de différents domaines, venus d'horizons divers ont passé au peigne fin la sécurité en Afrique de l'ouest dans toutes ses dimensions pour révéler les raisons, les conséquences, mais aussi les recommandations pour une "désescalade" de la violence en vue d'un retour à la sécurité et à la paix sociale.

Citant le président du Faso, le ministre Remis Fulgance Dandjinou a déclaré que « la qualité des intervenants et la pertinence des contributions ont donné une substance conséquente à cette rencontre » et cela a abouti a deux résultats « importantes ». « Premièrement, la mise en place d'un comité scientifique appelé à poursuivre l'excellente réflexion entamée au cours de ce forum. Deuxièmement, l'élaboration d'un projet d'éducation et de sensibilisation des acteurs des médias de la sous région dans le sens d'une participation plus efficace à la lutte contre le terrorisme. Ledit projet sera soumis à l'Uemoa pour son application » a révélé le ministre Dandjinou.

A l'endroit des médias et des gouvernants, quelques recommandations ont été faites à cette clôture : « S'agissant des médias, il faut créer des espaces d'informations, d'éducation et de sensibilisation sur le vivre ensemble et spécialiser des journalistes reporters de traitement de l'information sécuritaire. A l'endroit des gouvernants, il s'agit de faciliter le travail des journalistes en renforçant leur capacité d'intervention sur le terrain, développer la confiance en valorisant les médias nationaux et en instaurant un climat de confiance entre les acteurs » a déclaré Hyacinthe Sanou, porte parole de la presse.

Les participants du forum ont quant à eux formulé quatre appels. Il s'agit, entre autres, pour l'ensemble des médias en particulier ceux membre du Geppao de la mise en place et de la valorisation d'un comité d'experts issu de ce forum avec rang consultatif pour les gouvernants et « l'édiction » d'une charte éthique commune en situation de crise sécuritaire. Alain Didier Compaoré, en tant que journaliste participant, a affirmé avoir tiré profit de cette rencontre : « Nous sommes en période de crise et c'est difficile entre journaliste parce qu'il il y a des informations qu'on nous empêche de publier alors qu'en tant que journaliste nous avons le devoir de communiquer sur ce qui se passe. Donc, on trouve à partir de ces communications, le juste milieu pour ne pas entraver le travail de la sécurité. Les communications étaient vraiment enrichissantes ».

Dans la même veine, le président du Geppao, Venance Konan a affirmé que les travaux ont été riches et que les interventions lors de cette rencontre ont été d'une densité à « émouvoir » les participants. « Nous allons nous employé à appliquer les résolutions qui sont ressorties. Il s'agit de faire en sorte que les hommes de médias et ceux qui travaillent dans le domaine de la sécurité puisse coopérer et qu'en « ensemble nous venions à bout de ce monstre qui tente de détruire notre région » a laissé entendre M. Konan.