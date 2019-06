Cote d'Ivoire: PMI de Grand-Bassam - Le Rotary-Club équipe le Centre de matériels de plus de 7 millions FCFA

Le Rotary-club de Grand-Bassam s'était fixé pour objectif de réhabiliter et d'équiper le Centre de Protection maternelle infantile (Pmi) de la cité balnéaire ivoirienne classée patrimoine de l'Unesco.

C'est désormais chose faite. Un mois après le dîner-gala organisé à l'effet de réunir des fonds pour respecter son engagement, le club service est passé à l'acte.

Le 12 juin 2019, son président, Gilles Kouakou Yao et ses camarades rotariens remettaient les équipements médicaux et les clés des services réhabilités du centre de soins de la cité balnéaire dédié à la prise en charge du couple mère-enfant.

Au titre du matériel soignant, il s'agit principalement de lits d'accouchement, de pèse-bébés, de lampes chauffantes et d'autres kits de prise en charge des femmes en couches et des nouveau-nés.

Les travaux de réhabilitation ont porté sur le foyer polyvalent, les services de néo-nat, de gynéco, de pédiatrie et de pharmacie. Les rotariens ont repeint, par ailleurs, tout le centre de santé y compris la clôture. « Cette opération du cœur pour un coût d'investissement de plus de 7 millions FCFA mobilisés lors de notre diner-gala de bienfaisance, rentre dans le cadre de l'axe 4 (santé maternelle et infantile) de nos interventions au profit des communautés. Il s'agit ici de sonner la mobilisation pour répondre aux urgences de soins de qualité à administrer aux femmes en couches et aux bébés. Ce faisant, nous entendons aider à réduire le taux de mortalité infanto-juvénile et celui des femmes en couches », éclairait Gilles Kouakou.

Se réjouissant de l'acte posé, le secrétaire général de préfecture, Magloire Coulibaly, au nom du préfet de Grand-Bassam, Amakou Gabin et le 3ème adjoint au Maire, Moussa Seydou Koné, ont exhorté le personnel soignant à servir avec dévouement. Et ce, pour encourager d'autres donateurs à emboîter le pas du geste significatif du Rotary club de Grand-Bassam afin d'assurer de meilleurs soins aux parturientes et aux bébés. Notons que les fonds qui ont servi à l'opération proviennent de la levée de fonds faite au gala de bienfaisance, en mai 2019 au Wharf-Hôtel.