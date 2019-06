Ile Maurice: Grand-Baie - 2 chiens, 20 poules et 20 canards sèment la pagaille

Un habitant de Grand-Baie a porté plainte contre son voisin. Ce dernier possède deux chiens, 20 poules et 20 canards qui nuiraient à sa sérénité.

Zaid Huseea, un habitant de Dispensary Road, Grand-Baie, n'en peut plus avec son voisin. Ce dernier a dans sa cour ouverte deux chiens, vingt poules et vingt canards qui dérangent cet habitant. Zaid Huseea a porté plainte au poste de police de Grand-Baie jeudi.

Le pire, selon Zaid Huseea, ce sont les chiennes qui attireraient plus de dix chiens dans la soirée. «La nuit mes enfants se réveillent à cause des bruits.

Les œufs des poules et canards laissés ici et là attirent des rats et provoquent une mauvaise odeur qui peut être dangereuse pour la santé de mes enfants», souligne-t-il.

Nous nous sommes rendus au domicile du voisin en question le vendredi 21 juin. Ce dernier n'était pas chez lui.

Mais que dit la loi dans ce genre de situation ? «Une personne peut avoir des animaux dans sa cour, mais ils ne doivent déranger le voisinage sous aucun prétexte», confirme une source officielle du ministère de l'Agro-industrie et de la sécurité alimentaire à l'express.

Pas de nombre défini

L'Animal Welfare Act définit des lois au niveau du contrôle des chiens ou d'animaux domestiques. L'article 32 (2) (a) stipule que «every owner of a dog shall cause the premises on which the dog is kept to be secured by a fence, wall or gate which is of a suitable height and constructed and maintained in such manner as to prevent the dog from escaping».

À ce sujet, la chargée de communication de la Mauritius Society for Animal Welfare, Christina Kalloo, explique que «la loi ne fait pas mention du nombre de chiens qu'une personne peut avoir mais s'il y a un mâle et une femelle en âge de reproduction, c'est-à-dire six mois, il faut soit stériliser la femelle soit avoir un permis qui autorise à faire de l'élevage. Toute personne qui s'adonne à l'élevage illégal commet une infraction et risque une amende de Rs 50 000 et d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans».

Zaid Huseea devra, maintenant, obtenir la référence de la plainte qu'il a déposée pour que les officiers de l'Animal Welfare Unit lui indiquent la marche à suivre.