Sénégal: Me Augustin Senghor - «Le mal du Sénégalais est d'être dans des perspectives négatives»

A un éventuel échec - encore - de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), le président de la Fédération sénégalaise de football envisage-t-il de démissionner ?

La réponse de Me Augustin Senghor est sans ambages : «le mal du Sénégalais est toujours d'aller dans des perspectives négatives». «Il faut qu'on reste sur des perspectives positives.

On est là depuis dix ans et je pense qu'il faut qu'on garde notre lucidité. Le mal du Sénégalais est toujours dans des perspectives négatives. Positivons un peu !», tranche-t-il.

Si Augustin Senghor ne rentre pas sur le terrain, Saër Seck et Cheikh Seck non plus. «Nous faisons de notre mieux pour gagner. Toutes les conditions ont été réunies pour pouvoir gagner.

A deux jours d'une entrée en compétition (hier, Ndlr), je ne me projette pas sur des histoires de démission. Il faudrait qu'on nous parle de notre équipe ; ces conditions de préparation et de nos objectifs. C'est en accumulant les qualifications aux CAN qu'on acquiert de l'expérience.

Au niveau de la Fédération, nous avons acquis beaucoup d'expériences de ces compétitions, aussi bien dans la préparation que dans la participation.

Pour l'équipe fédérale, ce serait bien de commencer le décompte du palmarès avec un premier trophée. Nous espérons que cette fois-ci ce sera la bonne sur les rives du Nil».