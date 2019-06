Algérie: L'UGTA s'emploiera à promouvoir l'action syndicale et à défendre les travailleurs

Alger — L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) croit en le pluralisme syndical et œuvrera à la promotion de l'action syndicale, la défense des intérêts des travailleurs et l'amélioration des conditions de travail, a affirmé, samedi à Alger, le nouveau secrétaire général de la centrale syndicale, Salim Labatcha.

Le nouveau SG de l'UGTA a indiqué, dans une allocution prononcée à l'occasion de la clôture du 13e Congrès de la Centrale syndicale, tenu au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rehal, que "l'UGTA croit en le pluralisme syndical et œuvrera en permanence à adhérer à toute démarche visant la promotion de l'action syndicale, la défense des intérêts des travailleurs, la préservation des postes d'emploi et l'amélioration des conditions de travail".

"L'UGTA est fermement convaincue que le dialogue est le seul moyen efficace pour traiter avec l'ensemble des partenaires, que ce soit les institutions, le Gouvernement, les organisations et les autres opérateurs", a-t-il souligné, ajoutant que "l'Union est ouverte à toute proposition sans réserve ni conditions préalables".

L'UGTA s'emploiera à renforcer "son cercle d'adhérents en retournant au rôle naturel de l'action syndicale, à savoir +l'Algérie avant tout+, et en défendant les entreprises publiques qui constituent des moyens de subsistance, le travail et les intérêts des travailleurs", lesquels, a-t-il dit, doivent être protégés des abus et de la mauvaise gestion.

Rappelant les réalisations accomplies par l'UGTA, M. Labatcha a reconnu l'existence de "certaines erreurs et lacunes qu'il y a lieu de corriger en commençant par les identifier et les expliquer".

"La centrale syndicale qui fait partie de l'histoire de l'Algérie indépendante aspire à accompagner les mutations que connait le pays",a-t-il affirmé, appelant à faire montre de fidélité à la mémoire des chouhadas, des moudjahidine et des symboles de l'action syndical, entre autres Aissat Idir et Abdelhak Benhamouda.

L'UGTA a des constantes auxquelles "elle ne déviera jamais lorsqu'il s'agit de l'intérêt et la protection du pays", a-t-il dit, soulignant que son organisation soutiendra l'Etat et ses institutions constitutionnelles et républicaines dans la lutte et la poursuite des corrompus, et contribuera à la lutte contre le détournement des deniers publics, l'abus de pouvoir et l'exclusion".

"L'UGTA appuiera tout effort patriotique visant la propreté des mains et de la gestion à travers l'ouverture des portes aux compétences pour protéger les entreprises, et partant, la préservation et la promotion des postes d'emploi, la garantie des ressources, de la santé et du bien-être des travailleurs et la réalisation d'un développement durable basé sur la justice sociale", a-t-il soutenu.

Selon M. Labtacha, l'UGTA "se régénéra à partir de sa base qui n'a pas eu, dans le passe, son rôle pour des raisons objectives parfois et des considérations non justifiées à partir de 22 février dernier".

M. Labatcha Salim a été élu, vendredi, nouveau Secrétaire général (SG) de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) lors des travaux du 13e Congrès de la Centrale syndicale qui a vu la participation de plus de 500 délégués représentant des structures de l'Union à travers les wilayas, dont des représentants des fédérations nationales des différents secteurs professionnels.