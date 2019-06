Algérie: Canicule dans plusieurs wilayas du Sud et de l'Est du pays dimanche et lundi

Alger — Une chaleur caniculaire va affecter, dimanche et lundi, 3 wilayas du Sud et 9 autres de l'Est du pays avec des températures atteignant ou dépassant localement 48 degrés Celsius pour la région sud et entre 40 et 44 degrés Celsius pour la région Est , indique l'Office national de météorologie (ONM) dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

"Des températures caniculaires atteignant ou dépassant 48 C sont prévues sur les wilayas d'El-Oued, de Ouargla et de Biskra", précise le BMS.

Selon l'ONM, des températures caniculaires de l'ordre de 40 C à 44 C sont prévues sur plusieurs wilayas de l'Est du pays. Il s'agit des wilayas de Mila, Constantine, Guelma M'sila et la partie sud des wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.