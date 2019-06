Soudan: Un Sénateur américain .. Le Soudan est capable de résoudre ses problèmes

Khartoum — - Le Sénateur américain, Jim Moran a déclaré qu'aucune personne ni aucun Etat n'a le droit de s'immiscer dans les Affaires du Soudan pour le Changement, soulignant que le peuple soudanais est seul capable de changer.

"Les autres personnes devraient rester au Côté de la Population Soudanaise jusqu'à ce qu'elle se lèvent et que la Sécurité soit assurée", a-t-il déclaré.

"Tous les Secteurs Militaires et la Société Civile doivent œuvrer dans le même but", a déclaré Moran. "Tous les Hommes, Femmes, Jeunes et Hommes Sages doivent coopérer et travailler ensemble jusqu'à ce que le Soudan retrouve la Sécurité, la Stabilité et la Sécurité." Je peux dire au peuple américain que le Soudan est un pays prometteur et qu'il a une chance d'avoir un avenir prometteur, mais qu'il a besoin de Sécurité et de Stabilité.