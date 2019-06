Sénégal/Tanzanie: CAN 2019 - Le Sénégal s'impose sans trembler devant la Tanzanie

Pour son premier match de la CAN 2019, le Sénégal sérieux, techniquement supérieur, mais manquant de réalisme, est venu à bout de la Tanzanie (2-0), limitée et qui n'a pas existé dans cette première rencontre du groupe C. Les Lions, sans leur star Sadio Mané, entament idéalement leur tournoi avant le choc face à l'Algérie le jeudi 27 juin.

Le sélectionneur Aliou Cissé n'aime pas qu'on colle l'étiquette de favori à son équipe. Il va avoir du mal encore à s'en défaire après la victoire des Lions contre la Tanzanie (2-0). C'est vrai, ce n'était que la 131e équipe au classement Fifa, mais après avoir vu l'Égypte souffrir en match d'ouverture contre le Zimbabwe (1-0), tout comme le Nigeria et le Maroc devant le Burundi et la Namibie, ou la RDC humiliée par l'Ouganda (2-0), le Sénégal est peut-être le premier gros à se montrer convainquant pour sa première sortie.

Dans le jeu, avec leur supériorité technique, et l'intensité physique imprimée, les hommes d'Aliou Cissé ont été nettement supérieurs à ceux d'Emmanuel Amunike. La marche était trop haute pour les Taifa Stars de retour à la CAN après 39 ans d'absence. Le score est même flatteur pour les Tanzaniens, tant les Sénégalais ont manqué de réalisme pour concrétiser leurs nombreuses occasions, à l'image de Mbaye Niang qui s'est offert les deux premières opportunités avec deux face-à-face manqués devant Aishi Manula. L'attaquant de Rennes aura du mal à ne pas ressasser ses nombreuses occasions manquées, heureusement sans conséquences puisque Baldé Keïta et Krépin Diatta ont matérialisé la domination sénégalaise.

Samatta invisible...

Diao Baldé Keïta, remplaçant de Sadio Mané, suspendu, a ainsi ouvert le score (29e) au terme d'une belle action collective initiée par Moussa Wague et relayée par Mbaye Niang et Idrissa Gueye. Krépin Diatta, le benjamin (20 ans) des 23 de Cissé, lui, n'a eu besoin de personne pour s'offrir son premier but à la CAN sur une frappe de toute beauté à l'entrée de la surface de réparation (64e).

En face, les Tanzaniens n'ont jamais eu les armes pour contester la supériorité des Lions. Ils ont beaucoup couru et commis beaucoup (trop) de fautes. Leur capitaine, Aly Samatta, meilleur buteur du championnat belge (23), muselé par la défense sénégalaise, n'a pas existé.

Le Sénégal remporte ainsi son premier match sans trop souffrir, si ce n'est d'avoir perdu son défenseur central Salif Sané à la 20e. Le joueur de Schalke 04, en pleurs, remplacé par Cheikhou Kouyaté, a certainement peur pour la suite de son tournoi.

La suite pour le Sénégal, ce sera face à l'Algérie pour le choc de ce groupe C, jeudi 27 juin 17h (TU). Le même jour, la Tanzanie défiera le Kenya.