Congo-Brazzaville: Journées internationales de l'association Henri-Capitant - Le colonel Éric Dibas-Franck a représenté le Congo

Tenu sur le thème « La solidarité », le rendez-vous de 2019 de l'Association Henri-Capitant, le premier réseau francophone international de tradition civiliste, a eu lieu du 3 au 7 juin, dans les villes de Bordeaux et de Paris, en France.

Près d'une trentaine de nationalités ont répondu présentes à l'activité au cours de laquelle le Congo a été représenté par le colonel Eric Dibas-Franck, président de l'Association congolaise de droit maritime(Acodm), enseignant de droit à l'Université Marien-Ngouabi.

La rencontre a offert aux participants des possibilités d'échange d'idées fructueuses. Ainsi, le président de l'Acodm a rencontré Cyril Grimaldi, professeur agrégé des facultés de droit et professeur à l'université Paris XIII, ainsi que Marie Goré, professeure agrégée des facultés de droit et professeure à l'université Panthéon Assas, respectivement secrétaire général et vice-présidente de l'association Henri-Capitant.

Leurs échanges ont porté sur l'organisation prochaine du colloque international sur le droit Ohada, attendu en fin janvier 2020 tant à Brazzaville qu'à Pointe-Noire.

Il sied de rappeler que le code communautaire de la marine marchande, révisé le 22 juillet à Brazzaville, avait été harmonisé avec certaines dispositions des actes uniformes de l'Ohada.

Par ailleurs, le colonel Eric Dibas-Franck a discuté avec les responsables de l'Association française de droit maritime de la prochaine assemblée générale du comité maritime international mais également du colloque qu'organise l'association mexicaine du droit maritime. Les deux activités auront lieu du 29 septembre au 2 octobre, à Mexico, au Mexique.

L'Acodm étant membre de cette institution commune prendra part à ce rendez-vous pour la construction du droit maritime. Elle sera représentée par son président ainsi que par son secrétaire général, Me Claude Coelho.

L'occasion est donnée pour échanger non seulement sur des sujets d'intérêt commun mais également de faire corps avec les autres associations continentales, dans un contexte où la recherche de l'équilibre entre les différentes organisations membres devient une priorité pour un droit maritime pour tous.

L'Association Henri-Capitant œuvre depuis plus de quatre-vingts ans à la promotion, la diffusion et la modernisation des droits de tradition civiliste.

Tant en France qu'à l'étranger, cette organisation, reconnue d'utilité publique, réunit de très nombreux professeurs de droit, des magistrats, des avocats, des notaires et des membres de diverses professions juridiques.

À ce jour, elle a tissé des liens intellectuels et amicaux avec des groupes ou correspondants étrangers dans plus de cinquante-cinq pays et constitue le premier réseau international de tradition civiliste.

Notons que les journées internationales de l'Association Henri-Capitant sont un rendez-vous annuel qui se confirme comme un lieu d'échanges très riches et de rencontres fructueuses dans une ambiance chaleureuse et conviviale.