Soudan: Hamidati - Changement du régime du PCN est réel

Khartoum — - "Le changement de Régime du Parti du Congrès National (PCN) a été un réel changement et les Forces Armées, les Forces de Soutien Rapide (FSR), le Service de Sécurité Nationale et la Police se sont alignés sur la Révolution Populaire", a déclaré le Vice-président du Conseil Militaire de Transition (CMT), le Lt-Gén. Mohamed Hamdan Dagulo,

(Hamidati). "

"Le Gouvernement aurait pu être formé trois jours après le Changement de Régime du PCN", a déclaré le Vice-président du CMT lors d'une réunion des Tribus de l'Est du Nil.

Hamidti a révélé que le conseil militaire était en mesure de contrecarrer un plan de démantèlement du pays et a souligné que le conseil militaire ne travaillait pas pour imposer son opinion au peuple soudanais.

Hamidi a déclaré à la Communauté Internationale que le Soudan protégeait l'Europe de l'Immigration Clandestine et des Crimes Transfrontaliers en fermant ses longues Frontières.

Il a remercié les Emirats Arabes Unis (), l'Egypte, l'Arabie Saoudite, la Russie et la Chine pour leurs efforts et leur soutien au Soudan.

Hamedati a expliqué que le CMT est prêt à former un Gouvernement pour gérer la Période de Transition jusqu'aux Elections, et a souligné dans son Discours que le CMT tire sa force du peuple soudanais.

Le vice-président du CMT a expliqué que les FSR et les Forces Armées opéraient dans le cadre du Système et du Droit des Forces Armées, que ses Dirigeants sont en parfaite harmonie et que les Jeunes Révolutionnaires qui étaient partis pour le Changement avaient compris leur Cause et étaient maintenant prêts à participer à la Formation du Gouvernement pour gérer la période de transition.

Le Vice-président du CMT a déclaré que le Soudan continuerait aussi fort que prévu et s'emploierait à mener à bien tous les Projets et Services de Développement et exigeait la nécessité de s'entendre avec le peuple soudanais.

Les Dirigeants et les Administrations Civiles et Soufis de l'Est-Nil ont rendu hommage au Vice-président du CMT, le Lt-Gén. Mohammad Hamdan Daglo.