Soudan: Commission d'enquête sur les événements de sabotage à Gazera

Madani — - Le Major-Gén. Ahmed Hannan Ahmed Sabir, Wali de l'Etat de Gazera, a annoncé Dimanche la création d'une Haute Commission chargée d'enquêter sur les actes de sabotage commis dans son Etat et dirigée par un Colonel des Forces Armées et deux du Département Juridique, en qualité de Membre et de Rapporteur de la Commission.

La décision a défini les fonctions de la Commission en matière de suivi des Evénements, d'Analyse de leurs causes et de leurs Motivations, d'Identification des Lacunes dans les Mesures, Systèmes et Politiques ou dans le Comportement des Fonctionnaires, en plus de la Comptabilisation des pertes et Dommages causés à la vie et aux biens privés et publics et de la Responsabilité de tout Acte ou Délit constitutif de crime ou de Violation du Droit et la Responsabilité des responsables de crimes et délits, ainsi que la Documentation des opérations de Sabotage.

La décision de la Commission fixait un délai de deux semaines pour soumettre son rapport aux Autorités Compétentes et invitait le Ministère des Finances à prévoir le Budget nécessaire aux travaux de la Commission.