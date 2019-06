Algérie: FIA - De nouvelles activités de production et de services algériennes attirent les visiteurs

Alger — La 52ème édition de la Foire Internationale d'Alger (FIA 2019) connaît la participation de nombre d'opérateurs économiques algériens ayant réussi à investir de nouvelles activités de production et de services, qui n'existaient pas auparavant sur le marché local, ce qui a permis à l'Algérie de ne plus recourir à leur importation ces dernières années.

Les produits et les services en question concernent plusieurs secteurs, en l'occurrence: les matériaux de construction, l'industrie électronique, l'agriculture, l'industrie agro-alimentaire et les services, qui étaient, dans un passé proche, l'apanage des importateurs et des sociétés étrangères de production établies en Algérie, a constaté l'APS lors d'une tournée à travers les stands de la FIA.

Le responsable commercial à l'entreprise "FerdiPlast", spécialisée dans la transformation du plastique à El Eulma (Sétif), Oussama Bouhrizi, a indiqué, dans ce sens, que cette entreprise familiale, activant depuis 2015, a réussi, en un temps record, à mettre sur le marché plus de 100 modèles de produits en plastique, d'autant que cette spécialité avait été largement exploitée par des importateurs notamment ceux traitant avec la Chine.

Avec un chiffre d'affaire, qualifié d'important par M. Bouhrizi, l'entreprise s'est orientée vers l'exportation de ses produits vers les pays étrangers, notamment en Europe et en Afrique, d'autant que ses prix sont concurrentiels.

Le consommateur algérien se retrouve, désormais, devant une multitude de choix de produits en plastique démontable et facile à remonter, car l'entreprise en question a décidé d'investir l'industrie des meubles à usages multiples qui tiennent compte des besoins du client.

Produits électroménagers intelligents et isolation thermique à la FIA

De son côté, l'opérateur "Géant", spécialisé dans l'électronique, a présenté une nouvelle gamme de produits, et ce dans le cadre de la "Smart Home" et des petits appareils électroniques, a fait savoir le directeur Marketing du groupe "Géant", Benkharoubi Ahmed Fahd.

A travers les appareils de détection des fuites de gaz, d'eau ou de pannes électriques, reliés à une centrale, ces produits assurent une gestion intelligente du foyer, en le raccordant aux systèmes de Gaz, d'électricité et d'eau.

Ces appareils permettent, également, une meilleure gestion des ressources à l'intérieur de la maison, outre la réception de notifications en cas de risques, et ce pour la prévention contre les accidents domestiques, a précisé M. Benkharoubi.

En réponse aux besoins modernes des familles algériennes, le Groupe produit de petits appareils électroniques de conception moderne, en sus de nouveaux climatiseurs destinés, particulièrement, aux habitants des wilayas du Sud.

De son côté, la responsable commerciale du groupe OXXO-Algérie, qui a lancé ses activités en 2013 à Bordj Bou Arreridj, a indiqué que son groupe offrait des produits modernes d'isolation thermique (fenêtres, portes, cloisons et autres), ce qui est à même de limiter les déperditions de chaleur pendant l'hivers et de garder les maisons fraiches l'été.

Le groupe a introduit de nouvelles techniques de construction en Algérie, qui prennent en considération les besoins de chaque client, à l'instar de l'isolation acoustique pour bénéficier du calme à l'intérieur et d'un système d'étanchéité empêchant l'infiltration des eaux et de la poussière.

Le groupe OXXO est leader en Afrique en matière de production et de qualité, avec deux (2) millions d'unités par an, car utilisant des matières premières locales et disposant de deux réseaux de distribution.

Les donuts, Wesselni et les animaleries suscitent l'engouement des visiteurs

Dans le domaine de l'agroalimentaire, de nouveaux produits ont fait leur apparition au niveau local, à l'instar des différentes sortes de blé complet, la farine d'herbe et de nouveaux fruits et légumes, outre les pates de dattes, qui offrent un grand choix aux familles, notamment celles soucieuses de manger sain.

Dans ce cadre, la société Lahlou avait lancé depuis 2018 une nouvelle gamme de pates pour moderniser ses produits authentiques, dépourvue de matieres chimiques, en introduisant de nouvelles saveurs, tels que le caroubier, le son et le mais, en les accompagnant de recettes et de modes de cuisson pour aider le client à leur préparation.

Dans le domaine des cuisines, le groupe Talaoubrid spécialisé dans l'équipements et l'aménagement des grandes cuisines, s'attelle à introduire de nouveaux produits dans sa chaine de production qui remonte à 1963 et qui est bien placée sur le marché.

Au regard des nouveaux besoins de la société, le groupe a commencé à produire des équipements de production de donuts, d'ice-cream et de gâteaux modernes, en réponse à la demande exprimée par le consommateur algérien.

De son côté, Tahir El Taher, gérant de la société "CATM" a estimé que les nouveaux produits de fruits et légumes, entrés en production ces dernières années en Algérie, ont remplacé à hauteur de 30% les produits importés. Des tests pour la culture de nouveaux fruits et légumes "exotiques" sont en cours.

Selon le même responsable, il s'agit d'assurer la disponibilité des semences, de l'eau et de la logistique, à même de permettre aux paysans de développer leur production et d'assurer sa qualité.

Entre autres produits, il y a lieu de citer les différentes sortes de chocolat, de fromages et de pâtes à tartiner, dont les producteurs, à l'instar de la chocolaterie El-Condor, El Lina Food spécialisée dans la transformation de la datte et la fromagerie UNIVERT spécialisée dans les fromages à pâtes molle et dure, œuvrent, dans le cadre d'une action complémentaire, à remplacer les produits importés, sur le marché national.

La FIA a enregistré la participation pour la première fois de "Coco animals", une animalerie spécialisée dans les animaux domestiques, qui a relancé ses activités il y a 5 ans et qui dans le passé importait des animaux de l'étranger.

Pour le directeur de l'animalerie, Benaoudia Karim, qui pendant 25 ans traitait avec des éleveurs étrangers, cette activité connaît, ces dernières années, un grand engouement auprès des familles algériennes qui s'intéressent de plus en plus à certaines espèces animales domestiques.

En matière de prestations et services, les sociétés "Yassir" et "Wesselni" sont en vogue, car offrant de nouveaux services de transport au client, de et vers le lieu qu'il souhaite et à des prix concurrentiels, et ce dans le cadre de la dynamique caractérisant les réseaux de transport en Algérie depuis quelques années.